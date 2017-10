Kei te whakapau kaha kia piki te hauora hinengaro Māori

Me maha ake ngā Māori ki ngā ratonga mātai hinengaro, koia tā te Kaimātai Hinengaro a Tania Gilchrist (Tūwharetoa, Kahungunu). Ko ia tētahi o ngā raukura i whakanuia ki te pōtaetanga tuarua o te tau o ngā tauira Māori ki Te Whare Wānanga o Tāmaki Makaurau, ki Waipapa Marae.

"I want to work with our whānau and our Māori to change the cycles that we're experiencing with the negative statistics that are already out there with mental health."

Kua whakapōtaetia a Tākuta Tania Gilchrist o Counties Manukau DBH, me te aha, kei te pīrangi ia ki te whakawhānui i ngā ratonga hauora-hinengaro.

"It's about being free to be Māori and free to practise in a way that is comfortable for Māori ... and to be free to work within a kaupapa Māori service and to continue to develop and to grow ways of working with our whānau that are relevant to them and meet their needs."

Hei tā te Kaimātai Hinengaro a Pikihuia Pomare o Waitemata DHB, ahakoa kei raro te iwi Māori e putu ana ki ngā tatauranga oranga hinengaro, he rima ōrau noa iho o Ngāi Māori e mahi ana ki wērā ratonga.

"Ko te mea nui ki te a Māori i tētahi atu kanohi Māori a ka whakarata atu ki a rātau, ā, he huarahi tēnei hei whakangāwari pea i te huarahi mā rātau hei whakapiki i te ora hoki. He ngāwari ake mehemea ka kite, ka rongo i te reo e manaaki nei e mirimiri nei i te tangata Māori, tētahi ki tētahi atu."

E ai ki a Pomare ko ngā ratonga hauora-hinengaro tētahi peka e rongoā ai tēnei mate, peka-rau.

"Ka haramai pea ki ngā kaimātai hinengaro ki te kimi, hei rapu i ngā huarahi mā rātau anō, kia puta ai o rātau pūmanawa, o rātau ake tino pūkenga, kei roto i a tātau te iwi Māori ērā āhuatanga katoa."

Hei tāna ko te rawakore, te kāenga kore, te kaikiri i roto i te hauora me te mātauranga, ko te inu waipiro me te kaitarutaru anō hoki wētahi o ngā mate.

"Mā ērā āhuatanga me ngā āhuatanga o ngā tāmitanga e pā tonu ana ki a tātau, ehara i te mea ko ēnei ngā āhuatanga o neherā engari kei konei tonu."

Ko tā Pomare mā te whai i te tohu kaimātai hinengaro te Māori e kapo i ngā mātauranga hei awhi i te iwi.