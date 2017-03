Kei te whai te iwi o Hawaii i te tauira Māori mō Ke Ku’Ula Leo

Neke atu i te 200 ngā manuhiri iwi taketake i whakakao atu ki Kirikiriroa mō te hui 'He Manawa Whenua'. He kaitūtū, he kairangahau, he mātanga ahurea i whakawhiti kōrero ki te whera mātauranga e pā ana ki te tino rangatiratanga o ngā iwi taketake o te ao.

Ko te reo Māori kei te atamira o te hui He Manawa Whenua.

Hei tā te Ahorangi Timoti Karetu, "Ko te reo pea tetahi kaupapa tino nui e korerotia ana e tena iwi e tēnā iwi, e tena iwi, kua tae mai ki te hui nei.”

He kaiako o te reo o Hawaii a Tākuta Kaliko Baker, e whakapau kaha ana ki te whakatū i tētahi kura reo hei whakapiki i te taumata reo a nga kaikorero o Hawaii.

E ai ki a Tākuta Kaliko Baker, "They'll come through their Punana Leo, their Kaiapuni program, go to the university, keep on going, and they'll all that time going through those programs their thinking well maybe one day I'll get to the Ku'Ula Leo, and that'll be a goal for some individuals."

Ko tōna pīrangi he whai i te tauira o Te Panekiretanga, he kura i waihangatia hei whakapakari ake i te hunga e matatau ana ki te reo Māori me ōna āheinga katoa.

"Te Panekiretanga are like the All Blacks of Te Reo, and we need to make and NFL, a national football league for Olelo Hawai'i."

He pouako reo a Pānia Papa mō Te Panekiretanga, e whakapono ana a ia ki ngā hua o ngā mahi whakarauora te reo hei whakapakari i te tuakiri o ngā iwi. 12 ngā tau kua tū ai te kura, ā, neke atu i te 200 ngā tauira kua eke panuku. Ka mutu, e āhei ana rātau ki te kawe i ngā tikanga whaikōrero ki runga i o rātau marae.

"Ko te mana o te iwi kei te paepae e mau ana. Nō reira ki te ngoikore te paepae, ka heke te mana o te iwi, o te hapū, o te iwi whānui. Nō reira, he nui te hua o te whakapakari i te paepae hei oranga mo te hapori mo te iwi mo te hapu whānui."

Kāre anō a Ke Ku'Ula Leo kia rewa ake, heoi kua tūtaki kē a Tākuta baker ki ngā māngai o Te Panekiretanga kia kite me pēhea e tika ai te hanga o tēnei kaupapa ki te horopaki o Hawaii.