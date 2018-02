Kei te horapa haere te kino o te āwhā nei a Kita ki ngā moutere o Te Moana Nui a Kiwa.

Ki Tonga, kei te whakatikatika ngā iwi mō te karawhiu a Huripari Gita, ā, ko ngā whakapae ka piki tōna aukaha ki te taumata tiketike, arā, ki te tauKi Tonga, kei te whakatikatika ngā iwi mō te karawhiu a Huripari Gita, ā, ko ngā whakapae ka piki tōna aukaha ki te taumata tiketike, arā, ki te taumata tuarima, ka mutu, ka pā kau ki aua motutapu hei te pō nei.

Ko te whakapae ia ka motu te hiko me ngā waea kōrero, ā, ka piki te kaha o ngā hau ki te rua rau toru tekau kiromita i te haora, ka māku taritari anō te whenua.

I kōrero a Te Kāea ki a Popua Afeaki, he tangata whenua o reira arā ko tāna, i tūwhera tētahi toa hoko taputapu i te Rātapu, ahakoa he rangi karakia, ā, e rokirokitia ana e ngā whānau te kai, he taputapu anō hoki, ā, kei te noho puku ki rō whare. I puta te karanga kia noho tūtakarerewa mai te motu rā, heoi, hei tā Afeaki ko tēnei te wā o ngā āwhā, me te aha, kāre tō rātau kiri e wehi i te taraongaona.

He Kaimātai Huarere a Ben Noll ki NIWA, hei tāna, “Severe flooding as well look, over 50% of deaths associated with tropical cyclones are due to water so again there could significant flood risks.”

“This could have impacts that last weeks to months, again often times after these systems you see a lot of waterborne illnesses, potentially impacts to transportation around the islands as well.”

He taumata tahi te āwhā Kita i a ia i Hāmoa, he waipuke, he kore hiko, ā, kei te raru te wai ki wētahi hōhipēra, heoi kāre anō tētahi tangata kia hinga. Ināianei, kei te pupuhi te āwhā nei ki Tonga.

“We're expecting winds up to 230km p/h, very heavy rainfall could lead to severe flooding and coastal inundation as well from the waves," says Noll.

Ko te matapae huarere a NIWA, kāre te āwha e pā ki a Whītī ki a Niu Karetōnia rānei, engari tērā pea tatū mai te ua me te hau ki Aotearoa hei te wiki e tū mai nei.