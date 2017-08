Ka kitea te whakaaturanga kōtuinga o Te Hokinga ki te Awa ki te Koroneihana

Nā Te Wharekura o Rākaumangamanga te whakaaturanga waiata o Return to the River e whakakōrero ana i te haerenga a Te Puea Herangi me te whakatū i te marae o Tūrangawaewae. Ka tū taua whakaaturanga ki te Koroneihana tekau mā tahi o Kīngi Tuheitia Pootatau Te Wherowhero tuawhitu i tēnei wiki.

E ai ki te kaitakune matua a Maatapihi Rapana he tipua, he toa, he mareikura a Te Puea Herangi mōna e whai oranga ana mō tōna iwi.

"Me tino mārama rātou ki te mamae i pā atu kī ngō tātou tūpuna me te manawanui o Te Puea mō tōna iwi. Mā te aroha e taea te whakatutuki ngā mea katoa."

Ka mutu, kei muri i ngā rangatira ko te tautoko nui.

"Ko Tumokai i roto i te whakaari. Koia tētahi tangata hei pupuri i te mana o Kīngi Mahuta hei kaitiaki mō Te Puea," e kī ana te kaitakune a Te Manapouri Wera.

Ko te whakaaturanga Te Hokinga ki te Awa e kōrero nei e pā ana ki te whakatūnga o Tūrangawaewae Marae mō Te Kīngitanga mā te kōtuitui i te pūrākau tipua me ngā mahi ā-rēhia hei whakahihiko i te whakaaro o ngā moroitiiti, o ngā pakeke anō hoki.

"I āhua kuhu i ngā whakaaro o Te Avatar. Koirā tētehi mea pai ki ngā tamariki. Mēnā e rata ana ngā tamariki ka ako rātou ki tēnā āhuatanga. Ko ngā nekehanga me ēnā āhuatanga katoa nā ngā tamariki ngā whakaaro," te kī a te kaiako wharekura me te ringatohu o te whakaaturanga a Ora Kihi.

"Ka kite tātou i te here me te hononga ki Te Tairāwhiti, anā ki a Apirana Ngata, ēngari kua tīnihia tana ingoa ki a Aperian. Ko ngā ingoa pēnā i a Pōtatau Te Wherian Redcloak kia rata ngā iwi o waho."

Tōna rua haora tūwhera ai ngēnei kuaha o te whakakitenga tuatahi, hei āpōpō anō hoki. Ka tū te whakaaturanga hoki ki te wharekai o Kimiora i te Koroneihana ā te Pōtapu nei.