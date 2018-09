He whakaora i te kaupapa whakatere waka ki Norfolk

Kua whakaarahia ngā rā o te waka o Haunui e tere nei i Te Moana Nui ā Kiwi hei whakahoki i ngā mātauranga whakatere waka hourua ki te motu o Norfolk. E ai ki ngā iwi kainga o te motu rā, he rangi tēnei kua tāria rātou.

I rere mai a Damien Snell i te motu o Norfolk, ko tāna, "At the moment I can tell you, the whole island, 1800 people are buzzing, waiting for it to happen."

Hēoi, ehara i te mea kua māmā te taenga mai ki tēnei taumata.

Ko tā Rereata Mahika, Mātanga Maramataka, "Kua roa rā te wā e tūkinohia ana, e pēhingia ana nga mōhiotanga, ngā mātauranga ā o tātou mātua tūpuna."



E ai ki te mātanga whakatere waka, ki a Hoturoa Kerr, "Ko ngā mahi pēnei he whakahoki anō i ēnei mātauranga ki ngā taumata teitei o te ao."

E rua tekau mā whā ngā kaumoana e whakakanohi ana i ngā rohe o te motu, e matapaetia ana ka rima rā te roa o ia pekanga o te haerenga.



He hōtaka motuhake ka whakahaerehia e ngā kaumoana ki ngā kura, ki te hapori anō hoki ki te motu o Norfolk. E ai ki a Damien Snell, he kaupapa nui tēnei ki ōna iwi.

"Since being on Norfolk that's all dropped off so we're hoping that this is going to revive that and it's following our Tahitian bloodlines and that's what we're looking forward to."

Kia mutu rā anō tēnei terenga, ka huri te kei o Haunui waka ki Hawai'i mō te taiopenga toi.