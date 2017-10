He whakaari hou a "The Vultures" kei te kawe i ngā take Māori o te ao hurihuri ki te papa whakangahau

He whakaari hou kei te kawe i ngā take Māori o te ao hurihuri nei ki te papa whakangahau. E ai te kaituhi a Mīria George (Te Arawa, Ngāti Awa, Kuki Airini) ko te whānau, ko te takapau hāneanea, ko te taiao me te rangatiratanga ngā aka matua ka puta hei kai mā te hunga mātakitaki.

Hei tā Miria George, “Should whānau Māori come from privilege, how do they continue to use their priviledge to protect the environment and protect the wider hapū or iwi.”

He maha ngā kaupapa kua rarangahia ki te whakaari.

He kaiwhakaari a Ani-Piki Tuari (Takitimu, Horouta, Mātaatua). Hei tāna, “Ko te noho tahi a te whānau, he aha ngā momo hononga a tēnā, a tēnā, ka mutu e hāngai ana ērā momo hononga katoa ki a mātau e noho nei i tēnei ao i tēnei wā tonu.”

Ko tā te kaiwhakaari a Kimo Houltham (Ngāi Te Rangi, Te Arawa), “He kōrero anō hoki mō te orangatonutanga o te taiao, ngā wai ngā whenua puta noa i Aotearoa.”

“Ko tēnei whakaaro o te noho a te ahi kā, te mātao me te ahi tereretere, ēnā momo whakaaro katoa e hāngai ana ki tēnā” tā Tuari.

Nā Miria George i tuhi ka mutu ko ia te kaitohutohu hei tāna, he wero i ngā whakaaro o te mahi a te rangatira i nāianei.

“Privilege in terms of landed, have language, have education and have a financial resource and do they use that to wield the power or do they use that to protect and uplift the whānau whānui” te whakamārama a Miria George.

He Māori katoa ngā kaiwhakaari arā ko Nicola Kawana, ko Te Kohe Tuhaka, ko Erina Daniels, ko Ani-Piki Tuari rātau ko Kimo Houltham. Hei tā Ani-Piki rāua ko Kimo nō rāua te waimārie i ngā pūkenga a ngā tautōhito whakaari nei.

"E noho ana ki raro i wā rātau parirau, e ako ana me pēhea te kuhu ki rō kiripuaki kē atu i a au anō” te kī a Tuari.

“Tino mōhio rātau me pēhea te raweke i te kupu, te raweke i ngā wheako, ahakoa ngā wā e pānui ana au i ngā tuhinga ka whakaaro au ae me tino arotau te tangata i roto i ēnei mahi engari rātau kia uru mai ki roto i te whare pai te raweke te whakakata ki konei te whakaturaki te whakaaro ki reira kāre i kō atu kāre i kō mai kei te pai,” te kōrero a Houltham.

Hei tāna anō, ahakoa kāre nui pea te moni ki mahi whakaari, he kōingo nui.

"I te mea he kaimahi au ki runga i te pouakawhakaata ko aua momo mahi ka utu i aku nama, engari nga mahi o runga i te atamira ka utu i ngā hiahia o taku manawa."

Ka tū te whakaari The Vultures ki Q Theatre a tērā wiki mai i te 18-21 o Oketopa.