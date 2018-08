He uhi tāukiuki hei taputapu tā moko i te ao hou

I ēnei rā, ko te moko tērā e kitea whānuitia. Ko Mokonuiārangi Smith, o Te Arawa o Tākitimu anō hoki, e whai nei i tōna ake ara kia whakarauora i ngā mahi tā moko o te ao tawhito.

Hei tāna, "Ki roto i wēnei taonga nei ngā hononga ki ngā tūpuna nō konei, ana, nō Hawaiki rā anō hoki, o te moana nui a Kiwa whānui tonu."

Kua kōwhiri a Damaris Coulter (NgāPuhi, Ngāti Kahu) kia tāngia ki ngā uhi taketake, kaua ki te pū me te nīra.

Ko tāna, "I wanted some armour and I wanted something that represented what I wanted was trying to do / and I wanted to do it in a way because that's the original way I wanted to earn it."

Nā Inia Taylor rāua ko Croc Coulter a Mokonuiārangi Smith i whakaako ki ngā mahi tā, he tauira rāua nā te mātanga tatau a Paolo Luape o Hāmoa.

"I tino rongo i te kukume ki te rapu i tētahi kei te mōhio ki ēnei mātauranga ana pēhea te kapo ake te hāpai ake."

Hei tā Moko Smith he painga anō kai roto i ngā taera e rua, arā, i roto hoki i ngā rerekētanga.

"Kei ngā uhi tonu te tikanga he aha tāu e tā ana. Ka taea ngā rārangi pēnei, engari kaua ko ngā rārangi pēnei, ēnei momo āhuatanga," te kī a Smith.

Hei tāna anō, "Nō reira kei tēnā kei tēnā ōna tikanga ōna pūkenga, ōna mana ōna mauri, ki ahau nei kia ora ngā mea e rua kia taea te toro atu ki tēnā ki tēnā."

Hei tā Smith ehara i te whakataetae, arā, me whakanui ngā uhi whakaheke i ngā taonga tuku iho katoa.