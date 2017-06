"He taonga ngā tamariki, āta haere", koia te karanga a ngā whānau o Ngāti Whātua ki Orākei.

Kei mua a Teara Gillman (Ngāti Whātua Ōrākei) e kōkiri ana i te kaupapa. Hei tāna, "So the goal is to reduce the speed on Kupe Street to keep our children safe our kaumātua safe our community safe."

Nō te wiki nei tokorua ngā motokā i eke i tua i te kotahi rau rua tekau kiromata te tere. He Pirihimana a Tama Morehu (Ngāti Whātua Ōrākei) e noho ana ki te huarahi o Kupe. E ai ki a ia, e mōhiotia whānuitia te tere o ngā motokā ki tēnei huarahi.

"Jo here from the road policing team clocked someone at 91km in a 50km zone, it's just not on it's dangerous. We just clocked someone before at 71km p/h, that's just got not good."

Kei te mahi ngātahi ngā whānau, ngā Porihimana rātau ko Auckland Trasnport. Hei tā Auckland Transport kārekau he pūtea hei hoko kāmera i te mea he wāhi mōrearea ake kei Tāmaki. Nā, ka riro mā ngā whānau te take e pīkau.

He mema hapori a Te Amohaere Morehu. Hei tāna, “He roopū ā whānau ā hapori e whakatūpato ana e wero ana i te hapori i te hunga kaitaraiwa kia āta haere i ngā rori, haunga rā ngā rori o Ōrākei engari ngā rori katoa i runga i te karere matua, he aha te karere matua? He taonga ngā tamariki, āta haere.”

Hei te wiki e tūmai nei rewa ake ētahi papa pānui ki te taha huarahi e whakaatu ana i ngā tamariki, me te manako ia ka pā atu ki te ngākau o ngā kaitaraiwa kia āta haere.