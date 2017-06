He pūmanawa tautono kiriki rūmātiki kua puta ki te reo o Hāmoa

He reo Hāmoa ināianei tētahi tautono e aro nei ki te whakaheke i te nui o ngā tamariki e pākia ana e te kirikā rūmātiki. He tautono tēnei i whakarewahia i tērā tau, i roto i te reo pākeha me te reo Māori. Ā, nā tōna angitū, he nui te hiahia kia torona atu ki ētahi atu reo.

Kei te mahi ngātahi a Kiwa Digital me te Ope Hauora ā-motu (NHC) ki te kōkiri i tētahi kaupapa kaupare i te kirikā rūmātiki mō Hauora Manukau.

Hei tā David Jansen, kaikōrero mō NHC, “I hangaia tēnei pūmanawa tautono ki te taha o tēnei kaupapa te whakaheke i te tatau e pāngia nei tēnei mate te kirikā rūmātiki.”

Nā ngā rangatahi o Manukau te pūmanawa tautono i whakakōrero kia puta atu ngā kōrero kirikā rūmātiki ki ngā hapori.

E ai ki a David Jansen ahakoa kua heke te rahi o ngā Māori e pākia ana e te mate nei, tokomaha tonu ngā iwi moutere e hinga ana. Nā tēnā, kua wherahia te pūmanawa tautono nei ki te reo o Hāmoa.

Hei tāna, “He kōrero anō kei waenga i a mātau me ngā iwi ō ngā moutere o te moana nui a kiwa kia pai ake te whakapā atu ēnei tūmomo kōrero mo te kirikā rūmātiki ki a rātau.”

Mā tēnei pūmanawa tautono e hāpai ake i te kaupapa whānui, arā, he whera mātauranga te mahi.

He takimano ngā wā kua tukua mai te pūmanawa tautono. Hei ngā marama e heke mai nei whakaritea kia wherahia ki ngā reo maha o ngā iwi moutere.