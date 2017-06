He pūmana tautono kiriki rūmātiki kua puta ki te reo o Hāmoa

He reo Hāmoa ināianei tētahi tautono e aro nei ki te whakaheke i te nui o ngā tamariki e pākia ana e te kirikā rūmātiki. He tautono tēnei i whakarewahia i tērā tau, i roto i te reo pākeha me te reo Māori. Ā, nā tōna angitū, he nui te hiahia kia torona atu ki ētahi atu reo.

Kei te mahi ngātahi a Kiwa Digital me te Ope Hauora ā-motu (NHC) ki te kōkiri i tētahi kaupapa kaupare i te kirikā rūmātiki mō Hauora Manukau.

Hei tā David Jansen, kaikōrero mō NHC, “I hangaia tēnei pūmanawa tautono ki te taha o tēnei kaupapa te whakaheke i te tatau e pāngia nei tēnei mate te kirikā rūmātiki.”

Nā ngā rangatahi o Manukau te pūmanawa tautono i whakakōrero kia puta atu ngā kōrero kirikā rūmātiki ki ngā hapori.

Hei tā te kaiwhakahaere o Kiwa Digital a Steven Renata, “It has all the medical messages and precautions you'd expect but what we tried to do with this was let the tamariki the children tell the story in their words.”

E ai ki a David Jansen ahakoa kua heke te rahi o ngā Māori e pākia ana e te mate nei, tokomaha tonu ngā iwi moutere e hinga ana. Nā tēnā, kua wherahia te pūmanawa tautono nei ki te reo o Hāmoa.

Hei tāna, “He kōrero anō kei waenga i a mātau me ngā iwi ō ngā moutere o te moana nui a kiwa kia pai ake te whakapā atu ēnei tūmomo kōrero mo te kirikā rūmātiki ki a rātau.”

Mā tēnei pūmanawa tautono e hāpai ake i te kaupapa whānui, arā, he whera mātauranga te mahi.

Ko tā Steven Renata, “We know from our experience in the digital world is having content delivered in a way that's engaging is where you actually start to get deeper education and transformational behaviour.”

He takimano ngā wā kua tukua mai te pūmanawa tautono. Hei ngā marama e heke mai nei whakaritea kia wherahia ki ngā reo maha o ngā iwi moutere.