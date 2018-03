He petihana kua whakatakotohia ki mua i te Pāremata

45,000 ngā tāngata kua hainatia tētahi petihana nā Greenpeace, a, i whakatakotohia ki mua i a Pāremata i tēnei rangi.

Ko tōna kaupapa, ko te whakamutu i ngā mahi hōpara wai mō te hinu. Ko te kaitapere, kaiwaiata hoki a Lucy Lawless tētahi o ngā kanohi o tēnei kaupapa, rātou ko Forest and Bird, WWF, Oil Free Wellington, Ora Taiao, me Greenpeace.

Ko tā Lawless, "The time is now and we're calling on the Government, giving Jacinda the mandate to do what she knows has to be done,"

E whā ngā tohu nui i whakaatuhia mō te kaupapa nei e tohu ana i ngā kaiārahi o mua o te pāti Reipa me a rātou tū ki ngā take hōpara hinu.

Tāpiri, he whakamataaratanga anō tēnei e whai ana i ngā mahi āki i te kāwanatanga ki te tautoko i ngā mahi āhuarangi.