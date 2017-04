Forgotten 43 whānau off to WWI 100 commemorations

Kei te haere ngā mema o ngā whanau o te Forgotten whā tekau mā toru ki Wīwī i tēnei wiki, mō te whakamaharatanga kotahi rau ki te pakanga tuatahi me te pakanga o Arras ki Wiwī. He māori te katoa o taua wha tekau ma toru, nā rātou ngā arapoka, kei raro whenua i keri kia taea e te hunga whakaeke te patu ohorere i ngā tiamana.

He māpū Naati e haere ana ki Wiwī mō te whakamaumaharatanga atu ki te Pakanga o Arras i tū i te tau 1917.

Hei tā Kuini Moehau Reedy (Kuia) Ko te kawe ā roimata ngā whakaaro ngā tangi o te hunga kua riro noa atu i roto ēnei pakanga, otirā ngā pakanga katoa.

Hei tā Earl Karini, mā te wheako te tauira e ako ai, kia ora ai ngā mātauranga ki ngā uri whakaheke.

Ko tā Earl Karini (Mokopuna), “Whakaatu ki o tātau tamariki ehara ngā mahi akoako e ū noa iho ki ngā pakitara e whā o te karaehe. Inā he akoranga kei waho atu i te karaehe, he akoranga i roto i te ngāhere, i te taha moana, heoi ano he akoranga ano kia haere ki rāwāhi, whaiwhai haere ngā tapuwae a o mātau mātia tīpuna.”

Hei tā Hinemaia Dewes, Kawakawa Mai Tawhiti (Student), He haerenga nui, he haerenga hou, he tino harikoa te ngakau, nui nga purerehua ki roto i a puku, he tino whakamaumaharatanga.

Wha tekau ma toru ngā hōia Māori, nā rātou ngā arapoka kei rō whenua i keri kia taea e te hunga whakaeke te patu ohorere i ngā tiamana. 100 tau kua taha ake, e hoki ana ngā mahara o a rātau uri, e peka atu ana ki te kite i o rātau whanaunga e tāpuke ana ki Belgium, otirā ngā moka i tū ai te puehu.

Ko tā Dewes, “Ko te whakawhanaketanga o te hononga a nga mokopuna ki nga tīpuna, te haerere ki ngā urupā o rāwāhi, me te whakahono ki era o nga whanau kua riro atu, ae.”

Hei te tuaiwa o Āperira tū ai ngā mahi whakamaumahara ki Arras.