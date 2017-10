E whakarite ana a Ngāti Awa mō ngā maumaratanga o Te Kupenga

E whakatika ana te iwi o Ngāti Awa ki te whakamahara i te tau kotahi rau rima tekau mā rua o te pakanga o Te Kupenga, e rua rau whā tekau mā rima mano heketea o te whenua i raupatuhia e te karauna. Tū ai ngā whakamaharatanga ki te Pā o Te Kupenga a Taramainuku, ki Te Teko.

Kei te Pā o Te Kupenga a Taramainuku e noho nei i te maunga o Putauaki ā, e whakariterite ana te hau kainga ki te manaaki i te tini ngerongero tāngata.

E ai ki te Hēkeretari o Te Kōmiti Kupenga a Makareta Hunia, “Ki te whakaatu ki te motu tō tātou ngā hītori, ngā kōrero mō tō tātou pakanga i tū ki tēnei wāhi, Te Kupenga a Taramainuku.”

E whakapau kaha ana ngā ringawera ki te marae o Kokohinau, arā e toru rau kirokaramu te taumaha o ngā heihei hei whāngai i ngā tāngata rua mano neke atu.

He tā te uri o Ngāi Tamawera a Pera Tipene, “We've got hot dogs for our tamariki's lunches tomorrow. We've got to do a thousand butter chicken meals, 500 children's packs and 200 for kaumātua and kuia, they're having pork roast meals.”

Hei tā te uri o Te Pahipoto a Pip Newton, “Miharo rawa atu tōku ngākau. Ka hoki ōku mahara whakamuri ki tērā tau, he pai rawa atu mō te iwi mō te waka o Mataatua ki te whakakotahitanga. Ātaahua rawa atu tērā. Engari i tēnei wā he kaupapa nui rawa atu nā te mea kei te hono ngā iwi katoa o te motu.”

I raro i te whakataunga raupatu whenua o Ngāti Awa i te tau rua mano mā rima i tuku whakapāha ai te karauna ki te iwi. Ināianei kua rāhuitia te whenua hei pā tūwatawata.

E ai ki a Hunia, Hēkeretari, “Kia whakaako ngā whakatipuranga, kia whakakotahi te iwi o Ngāti Awa, te iwi whānui hoki me te whakarangatira. Whakarangatira tātou i tō tātou rā, whakarangatira tātou i ō tātou pakanga katoa.”

Ka tīmata ngā takutaku hei te ata hāpara āpōpō me te hura i tētehi pou whakaairo hōu.