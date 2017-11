E Māori ana ētahi Māori i mua mai i ngā mahi whakatūmatūma

E rua tekau mā iwa tau te pakeke o tētahi tāne kua herea e ngā pirihimana ki te hohipera, whai muri i te matenga o te tokowaru me te wharanga o te tekau mā rima tāngata i tētahi mahinga whakatumatuma ki te tonga o Manhattan. He tokorua nō Aotearoa kei roto i te taone nui rā - he taone e ara ake ana i te whakaekenga tuatahi ki reira nō te tuaiwa o Hepetema, rua mano mā tahi.

He tokorua Māori kei te waha o te riri i New York.

Tokowaru kē ngā tāngata kua hingahinga mai nā, he tekau mā tahi kē anō kua whara i te whakatuatea inātata nei.

E ai ki a Ruth Marsters, “It's like crap. There's terrorist activity going on so it sort of brings home the things that go on outside of New Zealand.”

Nō ngā hāora tata nei mauheretia ai a Sayfullo Saipov, rua tekau mā iwa tau te pakeke. Ko te whakapae ia, i hautū taraka nui ia i te ara hīkoi o Houston i te toru karaka o ngā hāora. He tukitukinga tonu tāna i tutuki ai, tahi ka huri rā ia ki te whakakōpere i te taraka ki tētahi pahi ā kura.

Hei tā tētahi Kainoho o New York a Bill de Blasio, “Aimed at innocent civilians, aimed at people going about their lives who had no idea what was about to hit them.”

Nō tēnei ahiahi nei hoki toro atu ai a Trump ki te papori pae pāpāho e tuku ai i a ia te rau aroha ki ngā ika o te marurenga, otirā te whaitua o New York nui tonu.

E ai ki a Marsters, “It's okay we've got our tupuna with us. So we both do, and we carry them with us wherever we go.”

Kāore i whakaaetia tētahi āpiha kia whakawaha mai i ngā kōrero, heoi, i puta tonu i a ia te kōrero a ngā whatu kite, i te hāparangi rā te kaiwhakatuatea "Allahu akbar!", i tōna putanga i te taraka. He ao kē anō i tāwāhi mō ēnei Māori.

Hei tā Padlie, “It's on our mind all the time.”

Ā, ahatia te whakatuatea ka tū tonu te whakatūtū Hārōwīni o New York mō tēnei tau, me te aha, he ngārahu Pirihimana NYPD anō kua tonoa hei taituara mō te whaituā nui a ngā rā, otirā ngā wiki tata e haere ake nei.

“They've probably picked up their presence in Times Square because it's Halloween.”

Kei te hōhipere tonu rā te kaiwhakatuatea nei e wawaongia ana e te NYPD whai muri i te pupuhitanga i a ia inānoa nei.