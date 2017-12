E ai ki tētahi tōhnanga poi, e raru ana tētahi kamupene i te poi

Kei te taki tūtū ngā pihi ki tētahi kamupene waihanga poi i Ōtautahi i te ra nei, he nopenope ahurea nō rātou te whakapae. Ko tā te toihau o Home of Poi e kī nei - he manatārua tā te kamupene i raro i ngā ture o Aotearoa. Engari, kāore tētahi tohunga mau poi i te whakaae atu.

Poi porotiti ana te whakawā a tētahi o ngā tino mātanga poi o Aotearoa

Hei tā Ngamoni Huata he Tohunga o Poi, “Tā rātou mahi o te poi, ki ahau nei, he whakangahau noa iho, kāre i te kapahaka.”

Nō ngā hāora tata nei, puta ai te takariri i te rāngai mau poi mō te whakarawekehanga mahi poi a tētahi kamupene i Ōtautahi. Ko Home of Poi te ingoa o te kamupene, ā, hei tā rātou kua oti katoa te kohikohi i ngā manatārua katoa e tika ana mō te mahi pakihi.

E ai ki te Toihau Matua o Home of Poi a Malcolm Crawshay, “Because we are using the word 'Poi' and it belongs to the Māori making sure that it wasnt offensive.”

Hei tā te kamupene e kōrerohia ake nei, kua koni atu i te rua tekau tau rātou e whakahaere kaupapa poi ana. Ā, ehara i te mea ko te pūtea nahenahe tā rātou e whai nei.

“Didn't make any money in the first three years, but we are making money now - certainly.”

Kua tekau mā tahi tau iāianei nō te whakapāhōtanga o tēnei whakatairanga FIAT i Itāria. Ko te whakaraweke i te haka taparahi, 'Ka Mate' kei tōna iho. Hei tā Huata, he kaiwhakawā o ngā mahi poi i Te Matatini, kei mate te poi i tā te mate i rongohia ai e te haka.

Hei tā Huata, “I kite au i ētahi o rātou mō te mahi poi, he ngohengohe, he rorirori haere.”

Inā rā hoki te tautohetohe e puta mai ana, nā wai rānei te poi? Nā Aotearoa whānui, nā te Māori nahenahe rānei tēnei taonga ōna?

“Kei a mātou nei ngā mahi o te pō. Ko ngā Māori. Ko ngā māori noa iho.”

Tērā hoki te whakahau a tēnei o ngā tohunga poi, ka rere huatau tonu rā te Poi o Taupatupatu i tēnei o ngā take a haere noa te wā.