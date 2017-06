British & Irish Lions welcomed at Waitangi

Ma te whakatau i nga raiona ki Waitangi e hikohiko ai te timatanga mai o to ratou haerenga i Aotearoa. Koinei te tumanako a te Uniana Whutupaoro o Aotearoa i tenei ra me te aha, i mangu pai te marae e nga manuhiri tuarangi i tae atu ki te matakitaki i tenei kaupapa whakamiharo.

He koanga ngakau mō te iwi kainga kia whakaeke mai nga uri o Kuini Wikitoria i te wahi tapu i tamokohia ai Te Tiriti.

Ko ta Scott Quinell, Raiona Omua, "Theres so many people here to see the Maori culture and I think it's just absolutely wonderful that everybody embraces themselves not only in New Zealand but in culture as well and its just ..when the warriors challenged to the Lions it was just fantastic to see that and seeing them come across the water.Yeah, hairs standing on the back of my head."

Kahore hoki i tua atu i tenei kaupapa hei whakaatu i tenei haerenga a nga Raiona engari e mea ana te iwi ko huri koaro nga tikanga.

Hei ta Bernard Te Paa, Te Poari Whutupaoro Maori, "Oratou hiahia ki te aata whakarongo aata titiro ki nga ahuatanga o Ngai Maori e pa ana ki te tima nei. Nareira i roto i tena he ra ataahua te ra nei kia timata tika to ratou haerenga kei runga i to tatou whenua aa kia takaro ai nga hoariri ki roto i te whenua nei.

Ko ta Kingi Taurua (Ngati Rahiri), "Ko te mea ra he hiki i te tapu i nga tangata nei he hikia te tapu i mua i te timatanga o nga mahi katoa. Engari i tenei wa kua oti kee te mahi ia ratou mahi ana he tapu tonu ana katahi ka haere mai ki konei ka hikia te tapu. He aha kee era tu ahuaranga me whakatikatikahia tatou."

E toru kee nga ra o te kapa raiona ki tenei rohe katahi ka powhiri okawangia ki konei engari hei apopo wehe atu ai ratou ki Tamaki Makaurau i runga i to ratou haerenga i te motu.

Ko ta Te Paa, He mea tino uaua ki te whai i etahi wa penei kia whakatu i nga tikanga Maori engari he akonga tenei mo nga tau kei te heke mai nei i nga haerenga kei te heke mai nei ki te whakatikatika i aua kaupapa i aua tikanga.

Peter Buxton-Carr, Kaiwhaiwhai Raiona, "Fantastic wasnt it what a wonderful emotional ceremony. I mean it was intimidating, wonderful yeah."