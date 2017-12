Tutū ana te puehu i runga i te ngākau tākaro me te mahi tahi

He tuki tūngutu te mahi a ngā Kura Kauppa Māori Aho Matua o te motu i raro i ngā tikanga o Te Whare Tū Tāua i te rā nei. He peka tēnei o Te Wiki Hā, te kaupapa whakakotahi nei i ngā ākonga kia whakataetae ki ngā hākinakina, kia whakawhanaunga anō hoki, tētahi ki tētahi, i raro i te kotahitanga.

Hei tā Hēmi Tai Tin he nui tonu te kūare ki te ia o Te Whare Tū Taua, anō nei he iwi patupatu noa iho.

"Ko tā Te Whare Tū Taua he tiaki. Nā reira mā te aha i kō atu i tēnei mea te tākaro hei patu i taua wairua pōhēhē nei."

Ko te kōrero a Tāwhirimātea Ashby, "Me kī rā he kēmu, engari kei reira te wairua pakanga te whakaaro pakanga, me kī rā he whakaaro whakarauora he whakaaro tiaki, mā tēnei kēmu e whakaatu i tō manaakitanga.

He tauira ki Te Kura Kaupapa Māori o Te Kōtuku, ko tā Tāwhirimātea Ashby (Ngāti Whātua, NgāPuhi) he hua anō kei tua atu i te akomanga.

"Kia whai wheako anō ki te taiao, te ao i noho nā o mātau mātua tīpuna, waihoki kia whakawhanaunga, kia hikina anō te mānuka hei rākau whawhai, hei rākau toa mā o tātou iwi."

Tokowhā ngā taiao i tutū ai te puehu, arā, ki rō ngahere, ki rō awa, ki te pari, ki tētahi pā tū watawata anō hoki.

Ko tā Hēmi Tai Tin, "Kia whai wāhi ai tātau ki te ao o a tātou tūpuna, me pēhea kē atu i kō atu i te, me kuhu ki ēnei horopaki pēnei."

Kei te whakapono atu ia ki te whakaaro he huarahi Te Whare Tu Taua e tū pakari ai te rangatahi, e karo atu ngā whakaaro whakamomori.

"Kia au nei i te tuatahi ko ngā mātāpono o te toa, me mate ururoa ahakoa ngā pēhitanga, me kokea tonutia."

Kei te pīrangi a ia kia puawai, kia whanake tonu Ngā Whare Tū Taua.

"Kia taea ai anō e tātau te whakatipu i te ahurea Tū Taua hoki, me tōna reo, ōna tikanga, tōna kawa e ai ki tērā hapū, ki terā hapū, ki tērā whānau, ki tērā iwi."

Koia te wawata a Hēmi Tai Tin kia tipu te hihiri o ngā tauira wharekura aho matua puta noa i te motu, ki ngā mahi Tū Taua.