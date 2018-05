Te Kawa Matakura: He tohu Māori hou hei poipoi rangatahi ki angitū

He tohu mātauranga Māori hou mā ngā tauira kura tuarua, kua pānuitia e Te Minita Tūhono Take Mātauranga a Kelvin Davis, he rua ira waru miriona tāra kia whakarewa ake i Te Kawa Matakura, arā hei tā Davis he poipoi i ngā rangatahi Māori kia eke ki angitū.

Hei tā Davis he whakamātau tēnei, arā, rua tekau ngā tauira Māori ka kōwhiria, 10 ngā kōhine, 10 ngā tāne, mai i te tau tekau mā tahi piki ake. Ka mutu, ka te tūwhera te whatitoka ki ngā tauira katoa ahoakoa Wharekura, kura auraki rānei.

“He kura tēnei mō rātau ngā tauira e tino tohunga ana ki roto i te ao Māori, ka tāpirhia ka haere takirua ai te tohu NCEA me te tohu Māori ka whiwhingia ki roto i Te Kawa Matakura,” te kī a Davis.

Kāre anō ngā take katoa kia tau, engari tā Davis he momo tohu tēnei ka kawea pea e ngā whare wānanga Māori, me te aha, ka toro atu ia ki ngā mātanga o te ao mātauranga Māori kia tika te whakatakoto i te tūāpapa, kia tika, kia pono.

“Mā ngā āpiha e āta hanga i te kaupapa mā mātau e whiriwhiri tahi e kōrero tahi ki ngā tohunga o roto i te ao Māori mō te āhua mutunga o tēnei Kura Matakura engari tō mātau hiahia kia puaretia ngā kuaha a te tau 2020.”

Hei tāna anō he timatanga noa tēnei, arā kia tutuki tēnei nā takahitanga, ko te wawata ia ka āta wherahia ki te motu whānui.