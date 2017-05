Māori Television playing a vital role in saving the Māori language.

Kei te tino whai wāhi a Whakaata Māori ki roto i te whakarauoratanga o te reo Māori e ai ki ngā rangahau. He kitenga e mea ana, nā ngā mahi pāpaho a Whakaata Māori, kua piki ake te hunga kōrero Māori, ā kua whai māramatanga ki te ao Māori anō hoki.

Ko ngā hōtaka whēnei i tēnei e whakararata mai ana i ngā kaimātakitaki o Whakaata Māori.

Hei tā Paora Maxwell, Tumuwhakarae, Whakaata Māori, "Kei te whakahihi katoa mātou i ngā kōrero kua puta mō te whakatipu o ngā waiaro i ngā tāngata e matakitaki mai ana tō tātou nei teihana, ā, kia aro mai ratou ki te hā o te reo me ngā ahurea Māori."

Nā ngā kamupene o Kantar TNZ me Colmar Brunton te rangahu i whakahaere

Tōna kotahi mano ngā apataki Māori, whā rau rima tekau neke atu a ngāi tauiwi i uiuitia. Ko ngētehi o ngā hua:

Tekau mā tahi ngā mea Māori, ka whakapiki te reo

Toru tekau a ngāi tauiwi ka whai māramatanga ki te ahurea Māori me te reo

Ko ngēnei kitenga katoa i ahu mai i te mātaki ki a Whakaata Māori.



Ko tā Maxwell, "We put our content when and where people want to engage with it. We have many platforms, we have mobile, ipads we have PCs, we have traditional linear tv."

E rima ōrau o ngāi Māori ka whakapiki reo i ngā reo irirangi Māori ā Iwi.

Hei tā Bernie O'Donnell, Executive, Te Whakaruruhau o Ngā reo Irirangi Māori, "Kei te ipurangi ngā reo irirangi, kei te pukamata, kei twittter, aua momo puaha katoa, kei konā ngā reo irirangi. "

He kitenga anō, ka kawea te reo Māori me ngā tikanga ki ngā kāinga e Whakaata Māori, kia whakawātea ai ngā ārai ki te ako.

Ko tā Maxwell, "Content is king and it's king because the audience determines what they want to watch."