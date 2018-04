Kua horo a Pukamata e te kirituhi

Koni atu i te iwa tekau mā rua mano tāngata i tāngia ki te kirituhi matahiko a Te Wānanga o Aotearoa. He nui ngā whakaaro i puta.

Ahakoa ko wai, kei te tāngia i te moko, matihiko nei.

Hei tā Ross McDougall, Kaitohutohu Pae Pāpori ki te Wānanga, He whakanui i te ahurea Māori.

Ko tā te wānanga ki a Te Kāea, nā tō rāou kāhui whakanikoniko ēnei kirituhi i waihanga, tāne mai, wahine mai. Kāore ōna herenga whakapapa, ōna herenga kaupapa ka mutu ōna herenga ki tētahi tangata



Hei tā Heeni Hoterene 'He maha ngā wānanga, he maha ngā taumata e pā ana ki a tātou nei taonga, e kore au e whakaaro ko tērā app he mea whakaiti i te Māori.' Ko tā Jasper Force, 'he whakaititanga tēnei i a te toi Māori.'

Ko tā te wānanga mahi he whakatairanga i te ahurea Māori mā te ao mariko