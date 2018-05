Kua hoki mai te whakaari, Rangi rāua ko Papa.

He whetū, he ika, he atua ka mutu he taniwha ko te mea kē te karetao te katoa. Ko Rangi rāua ko Papa he whakaari karetao hei pōhiri atu i a Mātariki ka mutu hei whakaatu atu i ngā pūrākau o nehe ki ā tātou Tamariki.

He mīharotanga kei roto, he whatu i te pō, he whakahākoakoa tamariki. Toru tekau mā whitu ngā pūāhua,tokowhā ngā kaiwhakaari. Ka tīmata te whakaaturanga ki The Pumphouse ki Takapuna ka tahi peka ki roto Kaitāia.

Ko tā te whakaari he tuitui i te reo waiata, te reo pākehā me te reo Māori kia pai te whakataki i te wairua Māori.

Ko hokona katoatia ngā tīkiti i te tau kua hipa. Nā whai anō kua hoki mai ki te whakatere i te kiriata i ngā taone nui mai Tāmaki ki Te Hiku o Te Ika. E whai ana rātou kia ako ngā tamariki i ngā mea hou.

Hei te rua tekau mā waru o ngā rā o Mei rewa ai a Rangi rāua ko Papa ki Tāmaki Makaurau.