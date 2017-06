Kiwi expat uses social media to maintain her reo

Nā te ngau o te mokemoke ki te kainga me tōna reo Māori te take e karanga tētahi wahine kia āwhina te ao ipurangi i a ia ki te whakapakari i tōna reo Māori te whakawhānui hoki i tōna reo Hapani. Neke atu i te toru tau a Hera McCann e noho ki Hapani, nā tēnei e noho taratahi ana i tōna ahurea, ka puta te hiahia kia hono atu ia ki te marea e noho pēra anō hoki.

He karanga ki a rātou mā e hiahia ana ki te āwhina i te whakapakaritanga o te reo.

Hei tā Hera, "I au e noho ana i konei kei te ako au i te reo Hapani ēngari kei te mokemoke au mo taku reo Māori.

"I wareware au i te kupu mo te salad me te lettuce! I tuku karere mai tētahi o aku whanaunga me te ki 'cuz koinei nga kupu' na reira koira taku hiahia."

Ia ra ka tuku a Hera i tētahi kiriata poto, he reo Māori, reo Hapani anō hoki ki tōna whakaaturanga Paeāhua. Kaore he kupu hauraro, me tana wawata ka hono atu ētahi ki te parakatihi ngātahi.

Ko tā Hera, "It's difficult here and I get a little emotional. Where I live it's kind of in the country in a small town so I'm actually the only foreigner in this little town. Three years on I'm still kind of a novelty. Going to the supermarket I still get stares.

"Don't get me wrong I love it here, I love the people I love the whenua. But I get really mokemoke."

Ko ngā kaupapa o ngā kiriata ko ērā e kaingākaunui ana a Hera. E tautoko ana hoki tōna hoa tāne a Enson i te kaupapa.

Hei tā, "I roto i to maua whare we have post-it notes e toru ngā reo, so we've got te reo Pākehā te reo Hapani me te Māori hoki. Māku e ako te reo Hapani māna e ako te reo Māori."

Mō te hunga e hiahia ana ki te hoe ngātahi ki a Hera, tēna hono atu ki tōna Paeāhua s_j_mccann.