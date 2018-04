Kei te whakaāhei a Pūhoro STEM i ngā tauira ki Te Tonga o Tāmaki

Kei te toro atu rā te angitū o Te Wānanga o Pūhoro nō Te Kunenga ki Pūrehuroa ki ngā kura o te tonga o Tāmaki. E whai ana tēnei i te ekenga o ngā whakatutukinga Paerewa Mātauranga ā Motu o ngā ākonga o Pūhoro i tērā tau ki tua noa atu o ngā taumata i ekea huri noa i te motu.

He whakaāhei i ngā ākonga Māori kura tuarua kia whai wheako, kia whai huarahi, i ngā mahi, pūtaiao.

He tauira a Heeni Blakey (Tuwharetoa) o tēnei hōtaka, arā hei tāna, “Kāre he tokomaha ngā tamariki Māori ki roto i te ao pūtaiao, mehemea anō he iti noa ngā kōtiro ki roto nō reira ki au nei kua huakina ngā huarahi kia haere au ki roto i te ao pūtaiao.”

He tauira mai i ngā kura tekau mā tahi i te Tonga o Tāmaki i whakakao ki atu ki Te Kunenga ki Pūrehuroa kia pā ngā ringa ki ngā mahi e whai pānga atu ana ki wā rātau mahi NCEA.

Heeni Blakey says, “He mahi hou, kāre anō au kia ako i ēnei mahi ki te kura, nā reira he pai ki te haere mai ki konei ki te Wānanga.”

Monika Merriman, Te Kura Pūtaiao, Te Kunenga ki Pūrehuroa, “Access to the equipment and exposure to the scientific principles that they can use and explore later on in life and the cool thing about today’s lab is that it's kind of related to forensic science.”

Ko tā Mia Broederlow (NgāPuhi), “E āhua pīrangi ahau ki te mahi i te forensics, nō te mea e mātakitaki ana ahau i ngā mea criminal investigations.”

Ko tā te Te Wānanga Pūhoro STEM o Te Kunenga ki Pūrehuroa, he poipoi i ngā tauira Māori kia eke i ngā marau o te pūtaiao, te hangarau, te pūkaha me te pāngarau.

Hei tā te Kaihautū ā Rohe o Pūhoro STEM a Te Hamua Nikora,“Mā te tiaki i a rātau ki roto i ngā kura, mā te akiaki i a rātau kia pai te akoako kia nui rā ngā māka hei ngā whakamātautau i te mutunga o te tau.”

Ahakoa ko ngā kaupapa pūtaiao te aro, mā ngā tikanga Māori te waka nei e kawe.

Ko tā Nikora, “Tuatahi ko tā pūhoro, he tiaki i ngā tamariki kia waia rātau, kia rata ki ngā mahi o te whare wānanga. Taurua, kia kaua rātau e mataku e mokemoke ka haere ki te whare wānanga,”

Ko tā Ahorangi Meihana Durie o Te Pūtahi ā Toi ki Te Kunenga ki Pūrehuroa, “Nō reira kei te tikinga atu ngā kōrero mō Māui, Tāne, mō Hineahuone, kia mōhio ai te hunga taiohi nei ko te pūtaiao he hononga tonu ki te kāhui atua, ki ngā pūrākau i tukuna whakareretia iho e rātau mā.”

Kei te rapa pūtea anō te kaupapa nei kia toro ki ngā moka o Te Tairāwhiti a tērā tau.