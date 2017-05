Kei te whai a Tākuta Meihana Durie i ngā tapuwae a Sir Mason Durie

He mātanga hauora Māori, ahurea hoki a Tākuta Tākuta Meihana Durie kua tohua hei tumu hōu mō te Te Pūtahi-ā-Toi, arā, Te Kura Māori o Te Kunenga ki Pūrehuroa. Me te aha, kei te whai tonu ia i ngā tapuwae a tōna matua a Tā Mason Durie.

He momo. Nō te rangi nei pōhiritia a Tākuta Meihana Durie ki Te Papa-i-oea kia tū ia hei tumuaki mō Te Pūtahi ā Toi.

Hei tāna, “Ki au nei ko te mātauranga pea te waka kia eke whakamua tātau te iwi Māori ahakoa ngā tini pāheketanga o te wā, e mōhio ana tātau mā te mātauranga mā te whakatipu ki roto i ngā tamariki kei reira te oranga mō Ngāi tātau te iwi Māori, nō reira kei te harikoa kua tae mai i tēnei rā."

Nō te tau 1988 whakatūria ai te kura e Tā Mason Durie. Ināianei kua eke tana piki tūranga. Engari ia tā te matua, ko te ngako o te kaupapa ko te mātauranga Māori.

E ai ki a Tā Mason Durie, “This was about Māori education. I think the enthusiasm both from the university and the 100 or so people that came with Meihana to support him, the underlying issue is not who it is, it's about the major topic of Māori education it’s about realising Māori potential.”

Nō te tau 2011 i whiwhi a Tākuta Meihana Durie i te tohu kairangi, ko te kaupapa he whakatenatena i a Ngāi Māori ki te ao mātauranga me ngā mahi hākinakina, mā te whakanui i ngā tikanga Māori. E ai ki a Ahorangi Taiarahia Black (Te Whare Wānanga o Awanuiārangi), he rei ngā niho, he paraoa te kauwae. Hei tāna, “Kei roro i a ia ona pūkenga, hei ārahi whakamua, hei kari i te rua o te hohonu o te mātauranga.”

Hei tā Tākuta Meihana Durie ka nui ngā mahi kei mua, arā, “A heoi anō, kei te titiro atu au ki ngā rā kei te haramai. Mōhio au he nui tonu ngā wero mō tātau te iwi Māori. Ko te tino pātai, he aha te wāhi ki te mātauranga?"

E ai ki a Tā Mason Durie, “He'll do it his way, and he'll do it in a way that's relevant to today and tomorrow. When I came here 30 years ago it was quite a different picture and I think now it needs a different approach and I think that that's what the team that's with Meihana, I think that's what the team will be working on.”

Ka pū te ruha, ka hao te rangatahi.