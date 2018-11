He whakahau i te rangatahi kia whakarīrā, kia ū tonu

He hōtaka whakapakari rangatahi a ATAWHAI ki Tūranganui-ā-Kiwa, e poipoi ana i ngā pūkenga me ngā waiaro ō ngā tamariki Māori i ngā mahi whakapakari tinana, kia puta pai ki te ao whānui.

Tekau mā rua tau te pakeke a Te Paea Maurirere, he tauira kura waenganui ki Te Kura Kaupapa Māori o Horouta Wānanga, hei tāna, “Ka whakatō rātau te mahi tahi te whakarongo, me ka kī rātau me pana kia oti ngā mahi katoa. anō hoki te mate ururoa, kei mate wheke.”

He tauira kura waenganui a Charlie Brown ki Te Kura Kaupapa Māori o Ngā Uri a Māui, hei tāna “Te tū tika, te whakarongo i ngā tohutohu a ngā kaiwhakahaere. Kei te whakawhanaunga mātau kei te mahi tahi mātau ki roto i ngā mahi whakapakari tinana, kei te oma mātau hei tīma, ae.”

Rua tekau mā tahi ngā rangatahi o ngā kura waenganui o Tūranganui a Kiwa e whakaheke werawera ana ki te hōtaka nei, ā, e rua hautoru, he kōtiro.

Whitu tau a Roimata Mangi (Ngāti Porou, Ngāti Whātua, Te Āti Haunui-a-Pāpārangi) i te Ope a Tūmatauenga, ināianei he kaiāwhina i te hōtaka o ATAWHAI. Hei tāna, “He wero nui mō ngā kōtiro, wēnei hoki, kia tū kaha rātau kia whai tūnga hoki i roto i tēnei ao hurihuri. Kei te pakeke haere, nā reira he mea anō mā rātau hei kimi huarahi kia hoe kotahi kia mahi kotahi rātau me ngā tāne, me ngā taitama, he mea pai tēnei.

Iwa wiki te roa o te hōtaka ATAWHAI, e toru ngā ata whakapakari tinana ia wiki, ā, ka uaua haere ngā mahi. Hei tā te kaiwhakatenatena hei tā Tim Brown, he tūāpapa tēnei e tū pakari ai te rangatahi i a ia e whanake haere ana i ngā reanga.

“If we don't do something earlier, don't intervene at this age here, they're going to struggle big time at wharekura and te ao hurihuri. Giving them self-discipline, the only way they're going to get somewhere in life they have to focus on their mahi on what's in front of them,” te kī a Tim Brown.

Kua tae ki te pae haurua o tēnei hōtaka, ā, kai te whakatinana kē ngā rangatahi nei i ngā mātāpono o ATAWHAI.

Hei tā Roimata Mangi, “Mai te timatanga kei te āhua kore hiahia te haramai ia ata, ka tae mai me te ngenge, ināianei tonu kei te tū māia kei te tū rangatira hoki ngā tamariki katoa.”

Hei te iwa o Tīhema whakahaeretia te whakamātautau nui.