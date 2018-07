He rauemi hou e tuitui ana i te pūtaiao me te ao Māori e tau ana ki roto i ngā kura

Ko tōna 2000 ngā pūrerehu i Aotearoa nei. Iwa tekau mano o ēnā he taketake, rawa e kitea ki wāhi kē. Kua tau te rauemi tātaki tuatahi o te motu a Ahi Pepe. ā aini ka kitea i ngā paenga pukapuka ā ngā kura puta noa. E tumanako ana a Tākuta Barbara J. Anderson ka hono atu te pūtaiao me ngā tikanga Māori i tēnei puka.

13 anahe ngā pūrerehua Māori o te whenua nei, erangi he manomano ngā pūrerehu.

A ko tā te puka tātaki ā Ahi Pepe he hono i te ao Māori me te pūtaiao kia noho māori ngā whakaakoranga mō te taiao.

He ngohe, he karakara, he whakapapa, he mea pāhekoheko ngā whakaakoranga.

I tīmata i te hōtaka Ahi Pepe Moth Net i ārahina e te roopū manaaki whenua.

He kaupapa rangahau mā ngā kura puta noa.

Aini puta atu ai ngā puka ki ngā kura, ngā whare pukapuka o te motu.