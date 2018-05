He hōtaka hou e whakaatu atu ana i te hītoria tūturu o Aotearoa

He hōtaka hou ka whakarewaina ki runga i a whakaata Māori e aro kau atu ana ki te ao Māori.

Ko tā Artefact he tūhono i te ao o naianeu ki tērā o ō tātou tūpuna mā te raranga i ngā ahurea taketake me ā rātou kōrero.

He ao Māori ka tirohia, he kitenga Māori ka whakaaturia. Ko tā Kahurangi Anne Salmond he mahi tahi me ngā iwi, ngā kaihura me ngā tumu kōrero kia mārakerake te whakaatu atu i te ao o naiānei, ō mua hoki.

Ko te toro i te nuku roa me te moananui ā Kiwa. Ko tā Atrefact he hono atu i ngā uri me ngā tūpuna. Ka whakamahi a Kahurangi Anne i ngā taonga kia whakatōmene i te hītoria o Aotearoa, ōna kino, ōna tūturutanga.

A te Mane te tua whitu o Mei whakarewa ai ki runga i a Whakaata Māori.