Employers need to evaluate how they employ youth

Nā Te Rōpū Whakawhanake Ohanga o Tāmaki Makaurau rātau ko Pakihi Aoetaroa me Te Kaunihera Whakauka Pakihi te karanga kia tuituia ngātahi ai ngā kaiwhakahaere pakihi hei matapaki i ngā whanaketanga o te ao pakihi kei mua.

Kei te wero i ngā rōpū whakawhiwhi mahi kia whai whakaaro ki ngā rangatahi.

Hei tā Jody Hamilton, "Everyone actually needs to change if we want to get our young Māori into mahi and I mean everyone from employers, Government agencies, service providers, schools, and our young people our rangatahi we all need to make some change.

Ko tā Atarau, "Mehemea ka tāea tātau ki te whai i te hua kotahi koina rā te hikina i ērā o ngā rangatahi ehara nei ki roto i te whai mahi ka taea tātau ki te hikina i a Aotearoa whānui."

Ki Aotearoa nei neke atu i te waru tekau mano o te hunga tekau mā rima tau ki te rua tekau mā whā tau kāre e ako ana, kāre e whakangungu ana, kāre e mahi ana. Hei tā Patrick McVeigh ko te ngako o te hui nei he wetewete i ngā huarahi e tōia mai rātau kia whai mahi.

Hei tā Patrick McVeigh, "So today's a really important discussion around youth employment and the role that the private sector plays in providing opportunities for young unemployed youth across New Zealand and in Auckland in particular."

He tohutohu wā Jody Hamilton ki ngā pakihi, "Just prepared be to make one change around youth employment and start it tomorrow take some action and learn along the way because you're not going to get it right first up and that's OK."

Hei tā Atarau, "Kia mau mai tātau i ngā whakaaro hou nō reira ko te mea nui ko te whainga kia kite tātau i wā tātau reanga kātahi ka tāea tātau ki te hiki i ngā reanga e kuhu ana mai."

Ko tā Hamiiton anō, me whai whakaaro ngā pakihi ki ngā kupenga e hao ai ngā kaimahi rangatahi, haere ake nei.