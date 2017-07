E whakahē ana ngā rangatira o te kura hourua o Ngāti Whakaue i ngā kaiwhiu

Mā te kura hōurua hōu e hiki ai ngā hua mātauranga a ngā tamariki. Koinei tā ngā kaiwhakahaere o te kura hōurua hōu ka tū ki Rotorua, i runga i te mahi tahi me Te Arawa. Inātata nei rere ai ngā kupu pere a te uniana kaiako a Te Riu Roa me te kī ake, ehara te kura hōurua i te waka e tika ana māq te iwi Māori, iwi moutere ā-Kiwa anō hoki.

E ai ki ngōna rangatira, ko Te Rangihakahaka Centre for Science and Technology he kura whai mātauranga, pūtaiao hoki mā ngā ākonga i ngā kura katoa i te rohe o Rotorua, tau tahi ki te tekau.

Hei tā Bryce Murray, māngai mō Te Taumata o Ngāti Whakaue, "Ko tā mātou he āwhina i tērā tamaiti, ērā tamariki, me te whānau, kia whai he huarahi ki te hoki atu ki te kura, ki te whai i te mātauranga ki wāhi kē atu rānei."

E ai ki te Takawaenga Matua o Te Riu Roa, ki a Laures Park, e waru tekau mā rīma ōrau ngā Māori e kuraina ana i ngā kura auraki, nā konei tāna whakahē i te tautoko ā-huruhuru a te kāwana kia whakatū kura hourua hōu.

Hei tāna anō, "Ko te Ngāti Whakaue Education Endowment, ā, tuku atu ngā putea ki ngā kura auraki, kura kaupapa huri, huri noa i te takiwā nei. Nā reira, tāku ki a rātou ērā o ngā kaipōhēhē pea, e whakahē ana i tēnei. Tāku ki rātou kia kaha, kia kaha ki te mahi."

E rua tekau mā rima mano ngā rangatahi Māori tekau mā rima ki te rua tekau mā whā te pakeke, kāore e mahi ana, e whai mātauranga ana, mahi whakangungu ana rānei. Ko te tokomaha o ngā Māori kura auraki ka panaia he pūwhā rahi ake i ērā o ngāi Pākehā.

"Ka noho tahi ki te kōrero tahi ki te waihanga tētehi mahere mō tērā tamaiti, me tērā whānau ki te whiwhi ngā tohu o te mātauranga kia piki te oranga," hei tā Murray.

Kua whā tau Te Taumata e whakahaere wānanga ana mā te hōtaka ā-pūtaiao, ā-hangarau, ā-mātauranga Māori anō hoki o Matakōkiri, i ngā wā hararei.

Ia wāhanga ka noho marae ngā tauira, wānanga ai mō te wiki. Ka poipoia ngā ākonga kia matatau ki ngā reo e toru, arā, te reo Māori, te reo Ingarihi me te reo rorohiko.

Hei ngā wiki ruarua nei whiwhi ingoa ai te kura o ngā tauira hōu.