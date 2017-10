130 a Ngāi Māori i ngaro atu i te whakamomori

Nō te rangi he hui whakamomori i tū ki Turangawaewae Marae ki Ngāruawāhia, Ngā Kūaha Tūmanako te ingoa, ā, he whakakotahi i ngā whānau, rangatahi, ngā kaimahi ratonga tangata, ki te tohatoha i wā rātau wheako, ki te wetewete i ngā huarahi whakamāmā i ngā taumaha.

Kei te ākina ngā tāne kia tū, kia kōrero.

E ai ki a Michael Naera o te rōpū Tāne Ora Māori Suicide Prevention, “Kāre ngā tāne e kōrero e pā ana ngā raru kei roto, kāre rātau e kōrero e pā ana te matenga o te whānau, pērā tonu i te patu wahine, wērā āhuatanga katoa.”

He kaimahi a Hinewīrangi Morgan ki te Whare Herehere o Waikēria. Hei tāna, mā te

“We have to teach the stories the pūrakau that go with them, it isn't just about getting up and playing so that's the passion, one of my passions around that is the preservation of our babies.”

Kei te akiaki ia i ngā kaiako kia whakamahia ngā taongo puoro ki rō kura, kia ako ai ngā tamariki i te rongoā o te oro.

“Have a look how taonga puoro exist in our kōhanga reo, in our Kura Kaupapa Māori, in our special places, in our homes.”

Nō te tau nei he ono rau mā ono i whakamate ake ki Aotearoa nei, ā, he kotahi rau toru tekau o rātau he Māori. Ko tā te hui nei he whakakao i ngā ringa raupā o tēnei take. Heoi tā Arena Munro o Taupiripiri Trust, he take i tua i te whakamōmori.

Hei tā Arena Munro o te Taupiripiri CharitableTrust, “He maha atu ngā āhuatanga e hahama i a tāua i a Ngai Māori He mate, he aitua, ngā momo āhuatanga e papouri ana tāua ko tērā tā māua nei kaupapa.”

Ko tā Munro anō me tōia te rangatahi ki ēnei momo wānanga.

“Kia tūhono ngā kaimātua kuia ki ngā rangatahi, kia kaha mātau te whakarongo ki a rātau, ko matau tumanako Taupiripiri ki te hāpai ake i ngā rangatahi i roto i tēnei āhuatanga.”

Hei te tau e heke mai nei kawea atu ai te hui ki rō Ngati Porou ki Tūranga.