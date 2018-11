Worthy finalists all around in Māori Sports Awards

Hei te Pōhoroi nei whakaingoatia ngā toa hākinakina Māori o te tau. Hei tā tētahi kaipāoho hākinakina Māori, nā te kounga ō te hunga kua tautapatia nā wai i uaua, kātahi ka uaua kē atu te mahi o ngā kaiwhiriwhiri i tēnei tau.

I riro i a Joelle King (Ngāti Porou) i ngā mētara koura e rua, rauwhero kōtahi hoki i ngā whakataetae hoawhenua mō te toa poipātu. Ko Portia Woodman (Ngāpuhi) te whetū whutupōro takiwhitu, he mētara kōura hoawhenua, he ipu o te Ao takiwhitu anō tāna. Hoki atu, hoki atu e wikitōria ana te toa kaihoe waka a Lisa Carrington (Te Aitanga a Mahaki, Ngāti Porou). I whakaingoatia a Honey Hireme (Ngāti Raukawa), ki te whiringa whāiti o te Golden Boot mō te rīki. Kua tautapatia rātou katoa ki te wahanga Hineahuone. Hei tā Tumamao Harawira, he tohu tērā kua piki te kounga o ngā kaitākaro Māori, "ō ngā tau katoa i roto i te tau tekau kua mahue ki muri, koinei te mea uaua rawa atu hei whakawā mā ngā kaiwhiriwhiri."

Ahakoa ngā mahi o King ki te Tai Kōura, me Woodman, e whakapono ana a ia ka wikitōria tonu a Lisa Carrington i tēnei tau.

Ki te wahanga Tama a Tānenuiarangi mō te tāne toa o te tau, ko Sam Gaze (Te Ati Awa) te toa eke pahikara a maunga Hoawhenua, ko ngā waewae parahuti o Rieko Ioane (Te Whānau a Apanui, Ngāpuhi), ko te kāpene o te kapa Kiwi ko Dallin Watene-Zelezniak, ko te kaipirori maita nō Ngāti Porou, ko Shannon McIlroy ērā kua tautapatia. Hei tā Harawira, he mea uaua anō tēnei hei whiriwhiri e ngā kaiwhakawā, "ko ngā ingoa e rua kei te poti o taku ngutu ko Ioane raua ko Wātene-Zelezniak," hei tāna anō, ka riro pea i a Ioane nā runga i te kaingākau o Aotearoa ki te whutupōro ūniana, heoi he mea miharo tā Watene-Zelezniak whai i ngā tapuwae o tōna tipuna pāpā ki te tūranga kāpene.

Hui katoa kei tōna 19 ngā momo hākinakina ka whakanui i te pō tuku tāonga nei. Hei tā Harawira, he hua ka taka mai i te huhua o ngā hākinakina e angitu nei ngā kaipara Māori, "he akiaki he whakakipakipa i ō tātou tamariki ki a kaua rawa rātou e pōhēhē ko te whutupōro nahe anō, ko te nētipōro nahe anō tā rātou whai. Arā noa atu ngā huarahi e wātea ana ki ā rātou, arā noa atu ngā tatau o te Ao hākinakina e huakina ana ki a rātou."

Ki te wahanga Te Maru ō Tūmatauenga, mō te kaiako toa o te tau, kua whai wāhi te kaiako o te kapa takiwhitu a Alan Bunting (Tūhourangi), a Glen Wilson (Waikato), kaiako poipātu i ārahi i a Joelle King, Amanda Landers-Murphy me Paul Coll ki te angitu i te Tai Kōura. Ko te toa o mua, ko Kiwi Campbell anō kua whai wāhi, koia tērā i ārahi i a Horouta ki te pae o angitu i ngā whakataetae Waka Ama i tū ki Tahiti, ka mutu ko Noeline Taurua tērā anō kua tautapatia, nānā te kapa Sunshine Coast i ārahi ki te kapo anō i te whakataetae Suncorp Super Netball i Ahitereriria. Hei tā Harawira, e whai whakaaro ana ia ki tā Bunting i tutuki i te tau nei, heoi, "kore au e taea te kaupare i ngā akiaki o taku pāpā i a Kīngi Taurua, i te wā tonu nei kia kōrerotia tana kōtiro. Ko wai au ki te whakahē i a ia?"

Hei te Pōhoroi whakaingoatia ai ngā toa hākinakina Māori o te tau ki Manukau. Ka pāoho mataoratia ki runga i a maoritelevision.com, a he timotimo ka pāoho ki runga i a Whakaata Māori hei te Pōtapu.