Warriors aware of Dragons Challenge

Nāwai i uaua, kātahi ka uaua kē atu mō ngā Warriors. Whai muri i tō rātou hingatanga tuatahi o te tau, ka tuki rātou ki ngā Dragons. Te kapa e noho nei ki te tihi o te whakataetae NRL.

He mōhio nō Stephen Kearney te kaiako o ngā Warriors i te nui o te wero kei mua i te aroaro. Ka mutu nā te autaia o ngā Dragons me kōtahi te hoe o te waka e angitu tāna kapa.



Hei tā te pouwhītiki a Adam Blair, kua mārama pai te kapa i te āhuatanga o te NRL, arā me rite rātou i a wiki, ahakoa ko wai te hoariri. Me rite hoki mo te katoa o te kēmu, ka mutu me takaro mo te katoa o te kēmu.



Ko tā Blair anō, kāore ngā poumua i tino pakari i te kēmu ki ngā Broncos, arā ki te ngoikore anō ngā poumua i tēnei wiki, ka patua kinotia rātou e ngā Dragons.



E ai ki a Kearney, kei ngā Dragons pea te tuakoko papai rawa o te NRL. He mea tautokohia nei e Shaun Johnson. Ko tā Johnson kōrero, ko rātou te take kei te tihi o te maunga ngā Dragons. Ko te tukinga ki ngā tino toki te wero ia te wā, koira tonu te hiahia i ngā wā katoa.



Hei te Rāmere nei mōhio ai mēnā ka tōtika anō te waka o ngā Warriors.