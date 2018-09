Wahine Round acknowledges women's contribution to rugby

He wā whakatairanga i ngā wahine toa, hei whakanui anō hoki i te mana o te wahine i roto i te ao whutupōro ngā mahi whakanui i te 125 tau o te māna pōti o ngā wāhine o Aotearoa.



He kēmu matarua ki ngā taiwhanga matua o te motu hei whakanui i te mana o te wahine i roto i te whutupōro. Hei tā Ruahei Demant, kaitākaro mō Auckland Storm, "ka mau te wehi te whakanui i ā tātou ngā mana wahine e tākaro ana i te whutupāoro, e para ana i tēnei huarahi, otirā e whakanui ana i ngā māmā ngā kuia e awhi ana i ā rātou tamariki, i ā rātou mokopuna anō hoki, ēhara tō mātou toa i te toa takitahi engari he toa takitini."

Hei tā Arihiana Marino-Tauhinu, kāpene o Counties Manukau Heat, "he mea whakahirahira ka tāea e mātou ngā wāhine kia tākaro i roto i wēnei kēmu i taumata kē atu. I te mea inā kore he mea tokorua, he matarua kore rawa ngā ope e hāere mai kia titiro, kia mātaki i ā mātou."

E ai ki ngā whika a Whutupōro Aotearoa kua piki te tokomaha o ngā kaitākaro wāhine, ki te 27,838 he pikinga 14%, te rōpū i kaha tipu i tēnei tau. Hei tā Victoria Edmonds, he mīharo te kite i ngā wāhine ō hakinakina kē atu e ruku ana ki te whutupōro. Hei tāna anō, kua kaha piki ake te taunaki, te tautoko anō hoki i roto i ngā tau, nā runga i te mea kua kaha kite e te marea kua piki te kounga o te whutupōro wāhine, e hāngai ki tērā o te tāne,

Nā te ekenga o Ngā Mamaku ki te taumata ngaio, he wā tōna ka kite i tētahi whakataetae Super Rugby wāhine ki Aotearoa, pērā ki tā Ahitereiria mahi i tēnei tau. Heoi, hei tā Edmonds, taihoa e haere. Me whakakaha ake i ngā mahi whanake, e pakari ai ngā kaitākaro ka whai wāhi ki te Farah Palmer Cup, ā tae rawa ake ki te Super Rugby.

Mō Demant, i kōkuhutia ki te kapa Mamaku i ngā wiki tata nei i ngā kēmu ki a Ahitereiria, me piki tonu ngā nama o ngā wāhine e tākaro whutupōro ana. "Torutoru noa iho ngā wāhine e tākaro ana i te Whutupāoro, nō reira mehemea ka whakauru rātou i taua whakataetae kua kore ngā wāhine e tākaro ana i te karapū i tēnei wāhanga anō hoki. "

Ki te angitu tonu ngā kapa Mamaku, ki te whakaawe tonu ngā tamāhine i ngā mahi o ngā kaitākaro nā wai, nā wai ka eke tonu te whutupōro wāhine ki ngā taumata.

Ngā kēmu o te Wahine Round:

Bay of Plenty Volcanix 73 Taranaki Whio 0

Hawke's Bay Tui 52 North Harbour Hibiscus 10

Waikato 45 Auckland Storm 14

Otago Spirit 8 Counties Manukau Heat 39

Tasman Mako 3 Wellington Pride 88

Manawatū Cyclones 12 Canterbury 48