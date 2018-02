Vaughn Kuka 10's Rugby Tournament to have new direction

Kua rua tekau tau te tonamana whutupōro tekau o Vaughn Kuka e haere ana, ā, i tū i ēnei rā okioki ki Te Puna. Mo te taonga whakamaumaha ki a Vaughn Kuka ka nehua i tēnei tau, engari he aronga hōu mo te tonamana ā tērā tau.

Nuku atu i te rua rau ngā kaitakaro kua tae mai i tēnei tau. Hei tā Te Hemara Gardiner, kaitautoko i te tīma whutupōro o Hangarau, “Kua whakaaro te whānau, ka nui te rua tekau tau, i pakeke tahi au me te tama a Vaughn Kuka, i mārena ia ki tētahi Nuku nō Hangarau no reira he tino tata mātou kit e taonga na reira ia tau ka tino nana mātou ki te Wikitoria.” He ira mutu a Roy ki a Vaughn, ā, i tēnei rā kei te takaro ia mo Te Puna, kua rua tekau tau ia e hara mai ana ki te takaro mo tona matua kēkē.

“He tangata poto ā tinana, engari tana manawa tino nui rawa atu, he tangata whakatau, whakaheke te werawera ki runga i te whīra, tino māro ōna whakaaro, ā, ā mahuna, ā hingaro, ā tinana hoki, ā he tangata tino pūroto, he tangata aroha nui ki tōna whānau, ki tana hapu, otira ki te karapu nei a Te Puna.”

I tēnei tau, tekau mā ono ngā tima kei roto nō Tauranga moana, Te Moana a Toi me te rohe o Waikato. “Ko mātou tētahi o ngā tima Marae kei roto, mātou ko Raungaiti, ka whai wāhi mātou ki te takaro ki te taha o ngā tima tino pai, ngā tima ka uru ki roto i ngā whakataetae nui. Ka rawe tērā mo mātou i tū atu te takaro ki roto i ngā whakataetae ā Marae nei” koia tā Gardiner.

Mo Roy Kuka anō, “rua tekau tau ki muri, ā, rima ngā tima pea i tae mai, engari i tēnei rā tekau mā ono, tekau ma rima ngā tima kua tae mai, te maha o ngā tīma Māori o roto o Tauranga Moana. Ahakoa te ua i kōkiri whakamua te tonamana, ā, mo tēnei tau ko Te Puna ngā whakaihu waka.