Tuhoto Ariki Pene e rite mo te hui Crankworx Rotorua

Kei te rite a Tuhoto Ariki Pene o Te Arawa mo te taiopenga eke paihikara o te ao a Crankworx ki Rotorua a tērā wiki. Ko ia te toa heke maunga o Aotearoa i te reanga tekau mā iwa tau me raro iho, ā, ka tātāwhai ia ki ngā wāhanga e whā. He eke paihikara te mahi o Tuhoto Ariki Pene hei whakatau i tōna wairua.

I mua i te kōkiri ki roto mahi o Crankworx Rotorua. “Ko te whakataetae tuatahi he 'downhill'he whakataetae kei runga ko te mea tere ki te mutunga koina noa, he mea anō ko te dual slaldom e rua ngā tangata e reihi ana ki rāua, he mea anō ko te pump track anō e rua ngā tangata engari korekau he e tāea te pedal me kī.”

He tauira ō mua a Pene nō Te Kura o Ruamata, hei ko tāna i timata tana eke paihikara i te wā e toru noa iho ōna tau. “Ko te hākinakina tuatahi ko te eke paihikara BMX engari ko tōku whānau i mahi i tērā mo te ahua tekau, tekau mā rua tau, ara, i neke au ki te whai i tōku tuakana a Ihākara te eke i ēnei.”

Koinei te wā tuawha ka whakataetae atu a Pene ki roto i a Crankworx, hei tāna ka whai wāhi a Rotorua te kite i ētahi kaieke paihikara tohunga o te ao. “Ko te whakahoki mai i ētahi tangata ki Aotearoa ki te, whakaatu atu i ngā wāhi eke paihikara ki konei kia tāea rātou te tiro atu he aha kei konei.” Ka whakatūwheratia a Crankworx Rotorua hei te Rāmere o te wiki e tū mai nei.