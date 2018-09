Rugby is just a part of life in Gisborne

Mō te nuinga o ngā kaitākaro whutupōro ko te kapa Ōpango te whāinga nui. Heoi, mō ētahi o te kapa o Turanga nui a Kiwa, ko ngā āhuatanga o te kainga tonu kei te kūrae o whakaaro.

Kua whakaingoatia a Winiata Tarawa ki te kapa Heartland, tekau mā iwa tau te pakeke mō te whakataetae Jock Hobbs Memorial ā tērā wiki.

He kapa ka tīpakohia e ia rohe o te whakataetae Mitre 10 Heartland Cup. Hei tā te poumuri, kua tūmeke katoa ia kua riro māna a Tūranga nui a Kiwa e whakakanohi. Nōna i te mahi tae mai ētahi karere ki a ia, heoi nō tōna hoki ki te kainga, tiro ki runga Pukamata ia i whakapono atu.

I roto i ngā tau tata inā ngā rangatahi o te whakataetae Jock Hobbs nei kua piki ki ngā taumata Mitre 10 cup, Super Rugby Ōpango anō hoki, pēnei i ia Te Tahuri Tahuriōrangi. Heoi mō Tarawa, kei te kainga tonu tōna ngākau. Ki te pīrangi tētahi kapa kaitā i ā ia, ka ahatia, ki te kore kei te pai noa iho, e harikoa noa ana ia ki te āhua o te whutupōro i te kāinga.

I tākoha e te kapa o Tūranganui a Kiwa i tētahi pōraka ki a ia ināpō hei kawe atu ki Taupō. Hei tāna ka kawea e ia i runga i te whakahīhī, heoi ka whakapeto ngoi ia kia poho kererū tōna kapa, me tōna karapu me YMP i āna mahi.

He kaitākaro whutupōro, he kaihaka anō hoki a Meke-Pio Brown mō te kapa toa, mō Tu Te Manawa Maurea. Kei reira tonu te moemoea Ōpango, heoi kōtahi tonu te aronga o te uri o ngā kāwai Kapa Haka o Te Tai Rāwhiti. "Oh, hika Matatini! Nā te mea he whakaaro rua. Ki a au nei, te rohe katoa mōhio mai i ngā All Blacks. Engari kei tōku whānau kei i Tūranga nui a Kiwa Ko Te Matatini. Ki a au nei ko te All Blacks he mea pai, engari ko tāku whānau, ko taku manawa arā ko Te Matatini.

Hei te Rāpare a Tarawa e tūhono atu ki te kapa Heartland i mua i te whakataetae i Taupō ā tērā wiki. Heoi hei te Rāhoroi nei takaro ai a Turanga nui a Kiwa ki a Whanganui i te whakataetae Heartland Cup ki Rugby Park, Turanga nui a Kiwa.