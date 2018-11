E whakarite ana te kapa Mamaku Takiwhitu mō te whakataetae tuarua o te World Series Sevens ki Dubai, ā kua whāki mai e Ruby Tui i tō rātou toki huna.

Hei tāna ko te Reo Māori te toki huna rā, ā kua Reo Māori ō rātou hui, me ngā karanga a whīra. Nā te kaiako, nā Alan Bunting me te whetū o te kapa me Portia Woodman te kaupapa nei e ārahi ana. Hei Tui anō, kua whai hua te kapa i Te Reo Māori nā runga i te mea kāore ērā atu kapa e paku mōhio ki taua reo, ka mutu ko ngā kaiwawao anō hoki ērā kua rangirua.

He uri nō Hāmoa a Tui, heoi i mea atu ia ki a Australian Women's Weekly i tērā marama kua pōhehe te iwi he Māori hoki ia, heoi kua titia tonutia te Ao Māori ki tōna ngākau. Hei tāna, ko tētahi mea ki a ia i a ia e mau ana i te poraka pango ko ngā mea o te whenua ka whakatairangatia, ā ko te ahurea Māori tētahi mea matua.

He āhuatanga kua kawea e Tui ki tana mahi pāpāho whutupōro ki Sky Sports. E whakapono ana me matua whakahua tika ngā ingoa o ngā kaitākaro, ka mutu me matua whakahua tika ngā ingoa Māori, hei tāna ki te kore e tika i Aotearoa nei, ka pewhea e mōhio e te Ao? E mihi ana ia ki te whakapeto ngoi o āna hoapāpāho i Sky, pēnei i a Ken Laban, Karl Te Nana me Rikki Swannell, hei tā Tui i mua o ia kēmu e āta wānanga rātou me pehea e whakahua tika ai ngā ingoa katoa.

He mea pārekareka ki a ia tāna mahi pāpāho. Ko tētahi painga ki a ia e āhei ana ia ki te mātaki i ngā kēmu tē tāea rānei e ia te mātaki i a ia e takahi ana i te Ao, e whakangungu rānei. Heoi ko te pāho i ngā kēmu ō āna hoatākaro anō hoki tētahi hua. Hei tāna ko te mate nui pea ko tāna kōrero i ngā kōrero huna o āna hoa.

Kua whakairihia te hopuoro mō tēnei wā, a kua hoki anō te aro ō Tui ki te whakataetae World Series Sevens ki Dubai hei te rua wiki e tūmai nei, me te hiahia kia angitu anō ai te kapa Mamaku takiwhitu whai muri i te wikitōria ki Glendale, Āmerika i tērā marama.