Poho kererū ana ngā pakeke o Taniwharau ki te kaha o āna tamariki, mokopuna hoki i te papa tākaro.  

E poho kererū ana ēnei pakeke ki te kaha o ana tamariki, mokopuna hoki ki te mahi tahi ki runga i te papa tākaro



Hei tā Raihe, "Tenei tētahi o ngā rangi whakahiarahia hei whakanui o mātou tai pakeke o roto i ngā karapu e rua. Tērā te korero me tiro whakamuri ki a anga whakamua."



Nō tērā tau eke mārika ai te karapu rīki o Taniwharau, i wikitōria i te reanga pakipaki, a, te āhua nei, ka ōrite i tenei tau. Hēoi taihoa ake rātou kite ai, e whā anō kapa no te reanga o runga, akakoa hinga atu a Turangawaewae, he korero anō pea hei te āpōpō.

Tērā ngā awangaawanga a ētahi i te ruarua o ngā kapa o te reanga pakipaki.



I ngā tau ki muri nei tēpuhia ai he whakaaro ki te poari o te rohe rīki o Waikato ki a uru atu a Taniwharau, a Tigers me Ngaruawahia Panthers ki te whakataetae Ipu Sharman o Tāmaki. Heoi hei tā Raihe, ma te tākarohia o te rīki ki to rātou rohe ake, e ora ai te kēmu rīki.



Hei tā Raihe, "Kare mātou e hiahia te haere ki reira, I tae mai a Ngaruawahia ki te pātai mai ki a mātou, engari kī atu ahau ki a rātou ka haere mātou, ki te haere a Tigers anō hoki i te mea inā wehe atu ēra tokotoru ka whai wā ēra atu karapu ki a pakari i a rātou anō."



Ahakoa ngā tai pitopito o te wā e takakino nei i a Rahui Pōkeka, ma te rīki e tōtika ai te hapori ki te uru.

"Engari e mohio pai ana mātou e noho ana ki konei, ahakoa era korero kino, aroha tonu ana mātou ki to mātou hapori. Nōreira koira tō mātou mahi hei whakahiki i te wairua o to tātou hapori."



Kaore e kore i pārekareka te rā nei ki te iti me te rahi o Taniwharau, Ināianei he whakangā ki kapa matua, taihoa ake rātou whakarite ai mo te tākaro hei te rua wiki e heke mai nei.