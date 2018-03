Pakaru Tinana he whakahiki i te oranga o ngā koeke o Te Arawa

Kua whakakotahi atu ngā kaumatua e toru tekau te nui mo te whakapakari tinana. Ināianei kei te whakangūngū rātou mo te whakataetae Ironmāori ka tū a te marama o Whiringa a Rangi.

Hei tā Laurie Morrison he mahi ki runga ake i tō rātou kaha, “Ehara tēnei i te kaupapa whakaheke hinu na te mea he nui o tātau kaupapa pai kei konei, heoi he kaupapa mo te whakaheke taumaha, kori tinana me te kata”.

I timata ake a Pakaru tinana i roto i ngā mahi hikoi, ka tūtaki te rōpū ia Rātu, Rāpare, heoi nā te tupono tūtaki atu ki te kaiwhakahaere whare whakapakari, ki a Calvin 'Mitch' Mitchell, kua māmā noa rā te utu ki te whakangungu. “Etahi o rātou kāre anō kia hikoi ki runga i te mihini hikoi, kei konei a Mitch kei te mahi mātou i ngā whakakori porohita, te haere ki runga mihini me te mahi i ngā mahi kāre anō kia mahia”, ki tā Morrison. Mo Calvin Mitch Mitchell he hōnore nui tēnei mōna “te kite i ēnei mahi, mōku ake he whakaoho i ahau ki te whakapakari tinana kia piki hoki tōku hauora”.

I te timatanga tokoono ngā tāngata i tae mai, te nuinga he kuia, heoi i whānui haere, ka uru mai hoki ko ngā koroua engari kei te wātea tonu ngā tūranga. Ki tā Wiremu Keepa, “Tane mā, nau mai haere mai ki roto nei, he whakapakari i te tinana, ā, hei tūtaki anō ki ngā kuia mahi ai ki roto nei, i ngā mihini hei whakapakari i te tinana, kei roto nei he manawa hōu”.

Ko te whakapono o te rōpū ka tāea tēnei kaupapa te whakakori i ngā kaumatua huri noa i te motu.