Nō Rotorua ngā kaikawe i te haki o Aotearoa ki te Trans-Tasman

Ko ngā tokorua, tuakana, teina a Shaq rāua ko Maurice Stone o Te Arawa ka kawe i te haki o Aotearoa kit e hui whakatūwhera mo te tūtakitanga ki waenga i a Aotearoa me Ahitereria ka timata āpōpō ki Rotorua.

Ko Aotearoa te tuarua ki roto i ngā whakataunga o te ao ko tā rātou e whai nei kia whakararu i ta Ahitereria pupuri ki te tūranga tuatahi. Nōnanahi nei i noho ngā kapa pā whutupōro o Aotearoa ki te whakarite mo te whakataetae nui āpōpō. Ki tā Maurice Stone, “he hōnore nui na te mea nō konei ahau, ā, ka kawe atu ahau i te haki i te taha o taku teina he wā tino mīharo tēnei”. Mo Shaquille Stone “tika, kei te whakakanohi i te iwi, te hapori pā whutupōro me Aotearoa he hōnore nui tēnei mo māua āpōpō”.

Ko rāua tahi kei roto i te kapa Tāne o Aotearoa ka whakataetae atu ki a Ahitereria. I te wā i tūtaki a Aotearoa ki a Ahitereria kihae i eke pānuku ngā mahi. Ki tā te kāpene o te tima pā whutupōro Tāne o Aotearoa “kua āhua tekau mā rua marama to mātou kapa e tatari ana, e whakangungu ana, e whakapakari ana, nō reira kāre he kupu i tū atu i te hīkaka ki te pakanga atu āpōpō”. E toru ngā wā ka tūtaki ngā kapa o Aotearoa, te wāhanga Hanumi, te wāhanga wāhine me ngā tāne ki Ahitereria hei ēnei rangi okioki.

He whakataetae pai tēnei hei whakarite i ngā kaitākaro rangatahi kei te haere ki Kuala Lumpur hei te Here Turi Kōkā ki te ipu rangatahi pā whutupōro o te ao. Ki tā Shaquille anō, “ēhara i te mea ko rātou ngā whakaihuwaka o te ao mo te koretake noa iho, kua tae mai rātou ki to mātou whenua ko te mea kē kia taurite mātou me rātou. He wero nui kei mua i a mātou, ā, ehara i te mea ka māmā”. Ka tūwhera te hui ā te rua karaka āpōpō ki te Kaitao o Rangipare, hei te whā karaka te kēmu tuatahi mo te wāhanga Hanumi.