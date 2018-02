Ngarohi McGarvey-Black kanohi hōu mo te whutupōro takiwhitu NZ

Rua tekau mā tahi te pakeke o Ngarohi McGavery-Black, koia te kanohi hou o te kapa. Heoi ehara ia i te ingoa hou ki te kaiako a Clark Laidlaw. No te putanga o te karere, kotahi noaiho te tangata i puta ki te hinengaro o Ngarohi McGarvey-Black.

“I te pō ra, i te noho au ki runga i taku tūru, ka kite au i ētahi, i aku facebook i aku pukamata, notifications, tere, kāre anō au kia korero ki taku kuia, tere taku wāea atu ki a ia, ki te korero atu ki aia i mua i te putanga atu mai i te pukamata, ā, i tangi ia, engari i te harikoa, ā, i te wā kotahi, rāua ko taku koroua, nō reira, kei te tino hari koa te whānau.”

E whakapono ana te kaiako, kei a Ngarohi ngā pumanawa takaro, engari me rongo ano ia ki te taumata tākaro o te ao. “Tino pai tōna takaro i te wāhanga o te raumati, ki te whakataetae i tū ki Mauao me te whakataetae ā motu. He nui ōna pūkenga ki roto i tēnei hākinakina mo te karo, te whiu i te pōro, te oma, te kiki i te pōro, te mau i te pōro kei te harikoa mātou mōna.”

Ahakoa kāre ōna pūkenga ki tēnei taumata o te takaro, kei te mōhio ia i te huarahi kia eke ia ki runga.

“He tere ake, he kaha ake, i tēnei taumata, ā, he taumata noa atu tēnei, he uaua, engari ka tāea.” Ā tērā Rāmere, ka timata tana eke ki te paetawhiti. Ka haere ngātahi ia me te tira o Aotearoa mo te tonamana ki Amerika.