New social media challenge - 'The Way You Move'

He wero ipurangi hou e ahi tere ana i te ao Pukamata. Ko 'The Way You Move challenge' te ingoa e whakakopikopi kanikani i ngā rangatahi whānui o Te Moana Nui a Kiwa. I kōrero atu a Te Kāea ki tētahi ope kanikani Māori ki Rotorua, ki a Toka Tū kua hikina ake i te mānuka.

Nuku atu mannequin challenge! E ai ki te ipurangi ko te wero hou e kiia nei ko 'The Way You Move' te mea e paia ana!

Ko tā te wero nei he tango kiriata i a koe e kanikani ana ki te waiata nā Siaosi Pulefale, e kia nei ko 'The Way You Move Challenge'. Nā wāi rā, i hiki ake ngā uri whānui o te Moana nui a Kiwa i te mānuka, ka tere horapa i te ao o Pukamata.

Hei tā Ngapera Haitana, “He pai kia tātou ki te mahi i ngā mea hou nā reira i tō tātou kitenga tuatahi ki tēnei kanikani we were like 'oh me mahi tātou i tēnei! inaianei!”

Nā wai rā, i whakautu te ope kanikani a Toka Tū i te mānuka i te kitenga o ngā uri moutere e whakamahi ana i ngā momo korikori motuhake ki o rātou whenua taurikura.

“Ko te mahi o Rerehau he tirotiro i ngā āhua nukunukutanga, ka kite ia i tēnei nuku ka mea 'oh ka taea te mahi te poi ki tēra pea' nō reira koira te take he pai ki a tātou ēnei momo nuku na te mea ko tēnei nuku ka piri pai me tēnei rākau, tēnei poi rānei, tēnei mere rānei.”

Nō te ōrokohanga o Pukamata te whānautanga mai o ngā wero tū rākau, Harlem Shake, tāne oma me te ropi pūeru. Kō tā Toka Tū ko te tūhonohono i te ao hou me ngā tikanga a ngā Tānerore me Hinerehia tēnei i rongonui ai.

“Ka mahi ngā tangata i ēnei tūmomo e ki ana ki te Pākehā ko te trend me ko tātou noa iho he whai i a rātou, ma tēnei tātou e whakapiki.”