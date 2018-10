Nā te whutupōro ahau i ora ai - Renee Wickliffe

He maruwehi i te ao whutupōro. Heoi, he wā tōna i te whai haere a Renee Wickliffe i ētahi atu ara.

Koia tētahi i tae atu ki te whare herehere wahine i Wiri, Manukau i te rangi nei. Hei tāna, i tipu ia ki tētahi Ao i muia e te waipiro me te pūroi, he wā pea ka taka ia ki te hē, e mau ana ki te hīnaki. Nā tōna ū ki ki tētahi aronga ia i ora, arā ko te whutupōro tērā.

Ko te uri o Hauraki, Wickliffe, rātou ko Victoria Subritzky-Nafatali, ko Portia Woodman, ko Gayle Broughton ngā kaitākaro Mamaku i pōwhiritia ai e ngā mauhere o te whare herehere ki te kōrero tahi, ki te tākaro, ka mutu ki te akiaki i ngā mauhere kia kimi huarahi hou.

Hei tā tētahi o ngā mauhere, he mea whakakaha i ā rātou ki te aru i te tika i te pono me te māramatanga e tutuki pai ai ngā hiahia me ngā wawata.

Nā Renee Wickliffe tonu te kaupapa nei i tino uaki. He whakaaro i tipu ake nōna e nohotahi ana ki ngā mauhere i Ōtautahi. Hei tāna he mea miharo ki te whākina i ōna wheakoranga ki tēnei hunga, me te mōhio ka whai oranga anō tētahi i ā ia. Ki te pērā, kua tutuki pai ōna hiahia.

E kaha whakapono ana a Wickliffe nā tō rātou tūranga hei tuahangata wāhine, ka tāea. Ahakoa kei ngā karamatamata rātou Ngā Mamaku e noho ana, he tangata tonu rātou, nā me awhina i te hunga mauhere ka tika.