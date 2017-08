Nā Portia Woodman ngā Mamaku i ārahi kia toa 121-0

Kua whakaatu te kapa Mamaku i tō rātou whakaihuwaka ki te whakataetae Ipu whutupōro a Ao i Airini whai muri i te toahanga ki a Hong Kong mā te tekau mā iwa piro. Nā Portia Woodman o Ngāpuhi ngā Mamaku i ārahi ki te toa me āna piro waru, nā kōnā ka whakaingoatia a Woodman te toa o te tukinga.

It's only the third time the Black Ferns have scored over 100 points at a Women's Rugby World Cup, only behind the 134-6 win against Germany in pool play in 1998.

Koia hoki te wā tuatoru ngā Mamaku i riro ngā tohu neke atu i te kotahi rau ki tētahi whakataetae Ipu whutupōro a Ao, ko tētahi anō ko te ekenga 134-6 i te puna tākaro i te tau 1998 ki runga ake o Tiamana.

Koinei ngā piro nui rawa i riro i a Aotearoa nō te ekenga 117-0 i te rauna tekau mā ono i te tau 2002.

Heoi, kāore he wā whakatā mō te tima nā te mea e whakarite ana rātou mō te kakari nui ki Kanata.