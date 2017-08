Nā ngā Tall Blacks a Pero Cameron i whakanui ki te haka

Ko tētahi o ngā ingoa rongonui o te ao poitūkohu ki Aotearoa a Pero Cameron kua tohua ki te Whare Amokura o FIBA. Nā tōna kapa Tall Blacks ia i whakanui i a rātou e noho ana ki Lebanon.

Ko te haka te tohu o te rangatira.

Ko Pero Cameron te tuatahi o Aotearoa kia tohua ki te Whare Amokura o FIBA ki te ao poitūkohu.

"Yeah, surprised. A lot of people to thank including family."

Hei tā te tumu whakarae o Fiba a Patrick Bauman nā Cameron te kaha me te mana ki te arataki i ngā reanga o roto mai o Aotearoa.

Kua tekau mā whitu tau ia e hāpai ana i ngā tauwhainga a-ao me te ārahi i ngā Tall Blacks mō te tekau tau ki ngā tukinga Orimipia e rua wā ki ngā Whakataetae o te Ao e toru ngā wā me ngā tukinga Hoawhenua.

Rua mano mā rua, koia te tuatahi o te ao ka karapine atu ki te kapa o te ao mō te kaitākaro kāre anō kia whai wāhi ki te NBA whai muri i ngā Whakataetae o te Ao.

Hei ki tā Cameron, e kore rawa tēnei ahuatanga e kitea mei kore te tautoko a tōna whānau.

"They will be having a little bit of a chuckle, say all the effort that they've put in, the finances, the time and effort and wherever they drove me."

Ka aratakitia a Cameron e ngā Tall Blacks ki ngā whiringa whānui mō te Asia Cup ki Beirut, he tohu taketake i runga anō i ngā tohu o te wā mō tēnei iho pūmanawa.