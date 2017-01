More pathways for NZ as is softball reinstated into Olympic games

E waru ngā tīma nō nga tōpito o te Ika-ā-Maui i tae atu ki Pōneke i te rangi nei ki te tākaro i te whakataetae Poiuka mā nga kōhine i raro iho i te tekau mā rima tau, ā, he tauwhāinga aungarea nei tā rātou i hari ake.

Ngangahau katoa te wairua o ngā tīma e waru o te whakataetae.

New Zealand Softball Tournament Rep Glenn Roff says, “It’s a really exciting time for the girls game with softball being re-instated back into the Olympics, we have a lot of pathways opening up for us.”

Ki te papa o Hātaitai tākaro ai nga tīma o Tāmaki Makaurau, Manawatu, Te Awakairangi, Te Rakipaewhenua, Manukau Whānui, Te Tairāwhiti, Waikato, Pōneke hoki i ēnei rā e whā.

E ai ki tētahi Kaiwhakawaa a Wiremu Tamaki, “Ki au nei Ka rawe tena kia kite te Hakinakina nei. Noreira kia kaha ake to matou hakinakina poiuka.”

Hei tā Glen Roff ko nga tīma hei whakamaunga karu ko Tamaki, Te Rakipaewhenua, Te Awakairangi, ko Pōneke, engari kei te kite atu rātou i nga pukenga e ara mai ana i nga tīma hou nō Te Tairāwhiti, Manawatu hoki.

“That’s what the selectors are here to do this weekend, is identify that talent and then they'll go into camps as of April,” hei tā Roff.

Ahakoa te tātāwhai i waenga i nga tīma, hei tā Maiora, ko te toa i te whakataetae te whainga, waihoki te harikoa me te noho hāneanea o te tīma.