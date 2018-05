Mix of old and new expected in first ABs squad of the year

Hei te Rātapu whakaingoatia ai te kapa Ōpango tuatahi o te tau. E mārakerake ana te kite ko wai ka whakakapi i ētahi tūranga, hēoi mō ētahi atu, e tārewa tonu ana. Kei a James Perry te roanga ake.

Kua hoki ora atu a Sonny Bill Williams ki te whīra i roto i ngā wiki tata nei. He rongo pai mō ngā Ōpango.

E ai ki te mātanga hākinakina ki a Jamie Wall, he autaia tā Williams takaro nō tōna hokinga mai. Koia hoki pea kaitakaro papai rawa ō ngā Blues i tērā wiki. Ka uru pea a Williams ki te aro ā kapa.

Ko Rieko Ioane tētahi atu kāore e kore ka whakaingoatia hei te Rātapu, ka mutu nō te wharanga o Keiran Read, ka riro pea te tūranga poumuri e tōna tuakana, e Akira.

Hei tā Wall anō, ka kite pea i a Akira i te aro ā kapa i te whakamātautau tuatoru. Koinei pea te wā pai mōnā kia whakatinanahia i tōna tino pitomata.

Ahakoa kua hoki moata mai ngā kaitakaro Chiefs, a Damian MacKenzie, Brodie Retallick, Nathan Harris me Anton Lienert-Brown, kua noho tonu a Te Toiroa Tahuriōrangi ki Āwherika takaro ai ki ngā Sharks. He hiahia nō Wall kia kite i ngā kairau Māori e toru, ara ia Aaron Smith, TJ Perenara me Tahuriōrangi e takaro ana i te wā kōtahi, he tohu nui tērā ka kore pea e tipakohia hei te Rātapu, hēoi ehara i te mea me āwangawanga. Ka whai wāhi tonu pea ia ki te haerenga ki Ūropi hei te mutunga o te tau.

Ka tuki te kapa Ōpango ki a Wīwi hei te marama e tū mai nei. He wā pea kia whakatairanga i ngā kaitakaro tuarua.

Hei tā Wall anō, ka kore pea a Dane Coles e hoki ki te whīra i t1ēnei tau, nā he pai te āhua o Codie Taylor, hēoi atu i tēra kāore i te tino hohonu te puna. Nā reira ka kite pea i tētahi atu ka uru atu.

Hei te Rātapu nei whakaingoatia ai te kapa i Tāmaki Mākaurau.