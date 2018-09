Māori Poitūkohu e tūtaki ana ki te iwi taketake o Ahiwhenua ki Tauranga

I tūtaki atu te kapa Poitūkohu Māori o Aotearoa ki te kapa iwi taketake o Ahiwhenua inā pō ki Te Awamutu. I tata ngā kaute whakamutunga, heoi i hinga ngā Māori mā te piro kotahi. Ko ngā kaute whakamutunga, waru tekau mā rua ki te waru tekau mā tahi. Hei tō Everard Bartlett tētahi o ngā mema o te kapa “he kēmu uaua, he mea pai mo ngā kaimātaki engari anō mo mātou i hinga ma te piro kotahi”. Kei Tauranga Moana te kapa e whakarite ana mō te tukinga tuarua. Ki tō te kaiako o te kapa a Jeff Green “te kēmu tuarua, he mea nui inaianei ki ō mātou whakaaro kia tau rite ngā mahi”. Kua rima tau ngā tūtakinga e rere ana ki waenganui i te kapa Māori me te iwi taketake o Ahiwhenua. “Kei te tipu, kei te whānui haere ko te mea nui kia haere tonu”. E ai anō ki a Jeff Green, kei te tipu te poitūkohu ki roto i a Aotearoa, nō reira ma ngā kaupapa pēnei e whai wāhi ai a tātau rangatahi Māori. “He nui tonu ngā rangatahi e tākaro ana i te poitūkohu ko te mea nui kia mōhio rātou he huarahi tēnei, tiro atu ki te kapa Tall Black he nui ngā Māori kei roto tae noa ki te kapa wahine” ki tō Green. Hei te pō nei ka tūtaki atu ngā Māori ki te kapa iwi taketake o Ahiwhenua All Stars ki Tauranga moana.