Māori language finds a place at NZ longest running netball tournament

Kua whai kāinga rua te reo Māori ki tētahi o ngā tōnamana poitarawhiti nui rawa o Aotearoa. Koinei te tau waru tekau mā rima e tū ana te Kurangaituku, ā, e tae tonu mai nei ngā rōpū huri noa i te motu me Ahitereiria. Mai anō ngā whakatipuranga e tau mai ana ki tēnei huinga, nō te tau kotahi mano, iwa rau, toru tekau mā toru i timata ai. Ko tō Te Uarangi Teepa o Rangiuru “tuatahi ko te whakawhanaungatanga, e whakatairanga ana i te reo, ko te kotahitanga me te whakatipu i te reo Māori ki roto i ngā whakatipuranga e piki mai ana pēnei i o mātou pēpi”. Nuku atu i te toru rau, rima tekau ngā rōpū ka whakataetae atu ki roto i te tōnamana o Kurangaituku i tēnei tau, he wāhi e tauawhi nei i te reo Māori me ōna tikanga. “I te timatanga o ngā kēmu, ana, ka timata mo te karakia, ana, i te mutunga o te kēmu hoki ana ko te karakia whakamutu” koinei tō Uru Clark. Ahakoa tōna ingoa Māori, ehara tēnei tōnamana mā te Māori anake. “Kua kite au, kua piki te reo Māori ki ngā kēmu poitarawhiti, a, ko ngā reo akiaki, ā, i kite au i te nuinga o te wā ko ngā kura kaupapa, i kite au, i te rongo au i te reo i ngā wā katoa i te wā e tākaro ana rātou” te whakahau mai a Tahlia Te Kiri. Kua roa e akiaki nei kia tāngata whenua ai te reo Māori ki roto i tēnei tōnamana i roto i ngā tau, ko to Uru Clark o te Komiti whakahaere poitarawhiti o Aotearoa me tautoko katoa tātau i te reo Māori. “Kia korero Māori i ngā wā katoa, koira tōna hiahia”. Ia tau ka tū tēnei tōnamana i ngā marama o Here turi kōkā me Māhuru i ngā rangi okioki e toru.