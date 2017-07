Manu Vatuvei honoured at Mt Smart Stadium one last time

I poroporoākitia e te kapa Warriors te parirau a Manu Vatuvei ki te Pā o Rarotonga. Heoi, he tatau whakamutunga kāore i manako te kapa ki te tukinga ki a Penrith Panthers, ka hinga he rua tekau mā rua ki te toru tekau mā whā.

Hikoi whakamutunga ma tēnei toa.

Hei tā Manu Vatuvei - Kaitākaro Warriors o mua,"Just playing inside all the players, started from Francis Mally to Clinton Topi, and then later on to Jerome and now Codny and no Disolo so those are the memorable moments I will ever have of wearing the jersey is playing next to all those guys."

Ka piro mai ko ngā Warriors i te mēneti tuatahi, ka kinaki ma te whana.

Māniania ana ngā ringaringa Panthers, heoi ka taurite tonu ngā piro.

Nā Nathan Cleary ngā Panthers i waimarie ai kia eke panuku i te papa tātai i te tangi o te pere.

Na Solomone Kata rāua ko Bodene Thompson i whanake ngā piro i te wehenga.

Heoi nā Cleary to kōrero whakamutunga, kia eke anō tōna kapa i tēnei piro.